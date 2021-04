Manchster City w niedzielne popołudnie zmierzy się z Tottenhamem Hotspur w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Faworytem tego starcia są Obywatele. Niemniej ekipa z Londynu nie zamierza złożyć broni w walce o prestiżowe trofeum. Zakłady bukmacherskie Fortuna mają kilka ciekawych zakładów w swojej ofercie dotyczących potyczki, które będzie miała miejsce na słynnym Wembley.

Manchester City w trakcie trwającego sezonu może wywalczyć kilka trofeów. Wszystko wskazuje na to, że podopieczni Josepa Guardioli wywalczą mistrzostwo Premier League. Ponadto ekipa z Etihad Stadium wciąż walczy o końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Z kolei w niedzielę powalczy o ósmy w historii klubu Puchar Ligi Angielskiej. Aż tak utytułowany nie jest pod tym względem Tottenham, który sięgał po trofeum tylko cztery razy.

Manchester City – Tottenham

Aktualni wicemistrzowie Anglii w dziesięciu ostatnich spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczyli osiem zwycięstw i dwie porażki. Panaceum na Man City znalazły Chelsea (2:1) i Leeds United (1:0). Londyńczycy natomiast w środku tygodnia przerwali serię trzech meczów bez wygranej, pokonując Southampton (2:1).

W sześciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami trzykrotnie górą byli piłkarze Obywateli, dwa razy górą był Tottenham i raz miał miejsce remis. Po raz ostatni Man City mierzył się z ekipą z Londynu w lutym, gdy ekipa Josepa Guardioli nie pozostawiła złudzeń rywalom, wygrywając pewnie 3:0.

Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Manchester City z Tottenhamem ciekawą ofertę, która liczy łącznie aż 67 różnego rodzaju zakładów. Faworytem tej potyczki według analityków bukmacherskich są zawodnicy Obywateli. Kurs na zwycięstwo Man City wynosi 1,50. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze The Spurs, zostały oszacowane na 5,90.

Oferta bukmacherska na mecz Man City – Tottenham

Na stronie internetowej Fortuny znajduje się dużo interesujących zakładów. Jeden z najbardziej prawdopodobnych wyników w niedzielnym hicie to 1:0 dla Man City. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 6,30. Tymczasem najmniej prawdopodobny rezultat to między innymi 8:0 dla umownych gospodarzy. Prawdopodobieństwo na taki wynik zostało oszacowane na 250,00.

Kurs na to, że obie drużyny strzelą gole, to 2,34. Tymczasem największe szanse na zdobycie bramki według ekspertów mają Gabriel Jesus i Ilkay Gundogan. Wariant z golem Brazylijczyka został oszacowany na 2,60, a ten z ewentualnym trafieniem reprezentanta Niemiec, wynosi 2,70. Ciekawa jest natomiast opcja z typem na to, że bramkę zdobędzie Garteh Bale, bo kuszący jest kurs, wynoszący 4,50.

Fortuna 2,60 bramkę zdobędzie Gabriel Jesus Przejdź na stronę Fortuny

Pozostałe ciekawe kursy w Fortuny mecz Man City – Tottenham w finale EFL Cup:

Tottenham strzeli gola – TAK – 1,69

Dokłądna liczba goli – 1 – 4,95

1 i 2 drużyna strzeli gola w obu połowach – TAK – 16,00

Tottenham wygra przynajmniej jedną połowę – TAK – 3,30

Son strzeli gola – TAK – 3,80

Z meczu Man City – Tottenham transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1 od 17:25. Spotkanie skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

