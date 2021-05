Man City – PSG: czas na wyłonienie finalisty. Kursy bukmacherskie

Już dzisiaj poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21. W rewanżowym półfinałowym meczu na Etihad Stadium Manchester City zmierzy się z Paris Saint-Germain. Kto jest faworytem tego spotkania według bukmacherów? Jak wyglądają kursy na awans poszczególnych zespołów? Sprawdzamy co oferują bukmacherzy.

Liga Mistrzów. Manchester City faworytem do awansu

Po pierwszym spotkaniu, które rozegrane zostało na Parc des Princes w Paryżu w ubiegłym tygodniu, w zdecydowanie lepszej sytuacji znajdują się podopieczni Josepa Guardioli. PSG po pierwszej połowie i trafieniu Marquinhosa prowadziło 1:0, ale po przerwie goście z Manchesteru odwrócili losy rywalizacji. Najpierw do wyrównania doprowadził Kevin De Bruyne, a następnie bramkę na wagę wygranej zdobył Riyad Mahrez.

Wynik pierwszego spotkania sprawia, że Manchester City przed rewanżem dysponuje pokaźną zaliczką. Zespół Paris Saint-Germain, aby myśleć o awansie do wielkiego finału, który rozegrany zostanie w Stambule, będzie musiał na Etihad Stadium zdobyć przynajmniej dwie bramki. Biorąc pod uwagę ofensywną siłę francuskiego zespołu nie jest to cel nie do zrealizowania, ale jednocześnie drużyna Mauricio Pochettino będzie musiała zagrać bardzo uważnie w defensywie.

Obie drużyny cały czas walczą również w swoich ligach o mistrzowski tytuł. Zdecydowanie bliżej tego jest Manchester City, który kolejny krok w tym kierunku zrobił w sobotę, pokonując 2:0 Crystal Palace. Paryżanie w ostatnim ligowym meczu również zapisali na swoje konto komplet punktów, wygrywając 2:1 u siebie z RC Lens. Aktualnie zajmują jednak drugie miejsce w tabeli Ligue 1, ustępując drużynie Lille.

Bogatą ofertę zakładów na wtorkowy rewanż przygotowało Etoto zakłady bukmacherskie. Znajdziemy tam ponad 400 różnego rodzaju zakładów na mecz Manchester City – Paris Saint-Germain. Faworytem do zwycięstwa w rewanżu, a także do wywalczenia awansu jest zespół Josepa Guardioli. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi aktualnie 1.71.

Manchester City – Paris Saint-Germain. Oferta bukmacherów

Etoto zakłady bukmacherskie przygotowały na to spotkanie bardzo bogatą ofertę zakładów. Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem do awansu jest Manchester City. Wierzący w szanse gości na odrobienie straty i rozstrzygnięcia półfinałowej rywalizacji na swoją korzyść mogą z pewnością zwrócą uwagę na wysoki kurs na awans PSG, który obecnie wynosi aż 7.00.

Jakie zakłady na wtorkowy mecz znajdziemy jeszcze w ofercie tego bukmachera? Obok tych najbardziej popularnych bukmacher oferuje również szereg zakładów specjalnych. Poniżej prezentujemy kilka przykładów:

1.95 – każda drużyna co najmniej 4 rzuty rożne

7.00 – PSG wygra 1:0, 2:0 lub 2:1

5.00 – Pep Guardiola otrzyma kartkę

2.40 – sędzia skorzysta z wideoweryfikacji VAR – TAK

1.60 – rzut rożny w pierwszych 10 minutach – TAK

Wtorkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Manchester City – Paris Saint-Germain. Pojedynek będzie dostępny do obejrzenia w polskiej telewizji. Z meczu Man City – PSG transmisja będzie prowadzona na kanale Polsat Sport Premium 1.

