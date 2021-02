Legia Warszawa jest w tym sezonie postrzegana jako główny faworyt do wywalczenia mistrzostwa Polski. Raków Częstochowa to z kolei jeden z pretendentów do mistrzowskiego tytułu. W sobotni wieczór obie drużyny staną do bezpośredniego starcia. Zatem warto zapoznać się z tym, co do zaoferowania w kontekście tego meczu ma bukmacher Fortuna.

Legia Warszawa po rozegraniu 15 ligowych spotkań legitymuje się bilansem 29 punktów na koncie. Jest to efektem dziewięciu zwycięstw i dwóch remisów. Z kolei podopieczni Marka Papszuna legitymują się bilansem 28 oczek po ośmiu wygranych bojach i czterech podziałach punktów. Raków ma na swoim koncie trzy porażki, z w tym jedną właśnie z Wojskowymi.

Legia w drodze na szczyt

Legioniści w ostatnich ligowych meczach zawiedli oczekiwania swoich fanów. W ostatnim spotkaniu w 2020 roku przegrali ze Stalą Mielec 2:3. Wcale nie lepiej Legia zaczęła nowy rok. Podbeskidzie Bielsko-Biała znalazło panaceum na mistrzów Polski. Tym samym legioniści spod Klimczoka wracali z porażką 0:1.

Z poczuciem niedosytu swój ostatni mecz zakończyli częstochowianie. Raków przegrał z Pogonią Szczecin 0:1, ale duża w tym zasługa arbitra zawodów, który nie podyktował ekipie Marka Papszuna ewidentnego rzutu karnego. Sytuacja bez wątpienia miała wpływ na dalszy przebieg spotkania.

Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Legii z Rakowem ciekawą ofertę, która liczy łącznie 108 różnego rodzaju zakładów. Faworytem sobotniej potyczki według analityków bukmacherskich są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Legii wynosi 2,16. Z kolei szanse na to, że górą będzie jednak zespół z Częstochowy, zostały oszacowane na 3,60.

W trzech ostatnich potyczkach ligowych między obiema drużynami częstochowianie nie wygrali ani razu, notując jeden remis. Dwa razy górą byli natomiast zawodnicy Legii. Po raz ostatni obie ekipy konfrontowały swoje siły w sierpniu minionego roku. Wojskowi wygrali wówczas 2:1.

Jeśli ktoś myśli, że własny stadion może być atutem Legii w sobotnim boju, to jest w błędzie. Gdyby spojrzeć na tabelę z uwzględnieniem spotkań Legii tylko w roli gospodarza, to stołeczna ekipa plasowałaby się na szóstej pozycji z 13 punktami. Na swoim obiekcie legioniści wygrali w trakcie trwającej kampanii cztery razy, ponosząc z kolei trzy porażki. Jedno spotkanie zremisowali.

Dla porównania Raków w roli gościa wywalczył 12 punktów w siedmiu meczach. Godne uwagi jest to, że na stadionie swoich rywali ekipa Marka Papszuna przegrała tylko raz, notując też trzy zwycięstwa i trzy remisy. Warto też dodać, że od początku sezonu Raków swoje mecze w roli gospodarza rozgrywa w Bełchatowie, więc tak naprawdę musi być przyzwyczajony do gry na obcym terenie.

Oferta bukmacherska na mecz Legia – Raków

Zdaniem ekspertów Fortuny najbardziej prawdopodobny wynik w sobotnim boju to 1:1. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 5,80. Z kolei największe szanse na zdobycie bramki ma u gospodarzy Thomas Pekhart, który był zresztą katem Rakowa w pierwszym w tym sezonie starciu z udziałem obu drużyn, zdobywając dwie bramki. Kurs na trafienie napastnika Legii wynosi 2,00.

W przypadku częstochowian największe szanse na gola analitycy Fortuny dają Vladislavsowi Gutkovskisowi. Szanse na zdobycie bramki przez Łotysza, zostały oszacowane na 3,45. Nie ukrywamy, że spodziewamy się bramek w starciu na Łazienkowski. Kurs na to, że obie drużyny strzelą gola i liczba zdobytych bramek wyniesie więcej niż 2,5, wynosi 2,19.

Pozostałe ciekawe kursy w Fortunie na mecz Legia – Raków w PKO Ekstraklasie:

Raków X2 – 1,77

Dokładny wynik 2:2 – 12,00

Nie będzie rezultatu 1:0 – 1,99

Obie drużyny strzelą gola w II połowie – TAK – 3,15

Obie drużyny strzelą gola – TAK – 1,78

Bartosz Kapustka strzeli gola – TAK – 4,00

