Który trener straci pracę w Ekstraklasie? “Faworyci” bukmacherów

Bukmacherzy wskazali trenerów, którzy jako pierwsi mogą zostać zwolnieni z pracy w Ekstraklasie.

Analitycy pracujący dla bukmachera Betfan typują do zwolnienia Michała Probierza, Adama Majewskiego, Kamila Kieresia i Mariusza Lewandowskiego.

Najniżej stoją notowania Michała Probierza, który w poprzednim sezonie sam zrezygnował z pracy w Cracovii, ale pozostał na stanowisku.

Bukmacher zaproponuje 50 tys. złotych pensji oraz współpracę trenerowi, który jako pierwszy straci pracę w Ekstraklasie.

Kursy w Betfan na zmiany trenerów w Ekstraklasie

Sezon 2021/22 Ekstraklasy powoli się rozkręca, a wraz z nim karuzela trenerów. Według analityków Betfan, legalnego polskiego bukmachera, jako pierwsi wysiądą z niej Michał Probierz z Cracovii, Adam Majewski ze Stali Mielec, Kamil Kiereś z Górnika Łęczna lub Mariusz Lewandowski z Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Według analityków Betfan pierwsza zmiana na trenerskim stanowisku w Ekstraklasie będzie dotyczyła Cracovii. Michał Probierz już w poprzednim sezonie „rzucił papierami”, ale ostatecznie poprowadził Pasy do końca rozgrywek, choć z zespół zakończył zmagania 2021/22 niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. W nowym sezonie krakowska ekipa znów okupuje dół tabeli, a na trenera Probierza spada lawina krytyki za brak wyników i obsadzanie składu głównie obcokrajowcami. Kurs Betfan na to, że Michał Probierz jako pierwszy pożegna się z drużyną wynosi 3.75, a zatem w razie spełnienia się tego scenariusza stuzłotowy zakład przyniesie 375 zł wygranej.

Nie najlepsze nastroje panują też wokół trenera Stali Mielec, Adama Majewskiego. Ubiegłoroczny beniaminek niemal cudem uratował się przez ponowną grą w I lidze. Teraz Stal ma kilku trenerów na utrzymaniu, a pierwsze kolejki plasują mielczan w gronie drużyn do spadku. Aktualna pozycja trenera Majewskiego w Stali przypomina więc tegoroczne lato: dużo burzowych chmur i groza płynąca z paragonów. Kurs na odejście Majewskiego w Betfan to 4.50.

Według bukmachera niepewna sytuacja dotyczy też Kamila Kieresia, prowadzącego drużynę Górnika Łęczna. To kolejny beniaminek, dla którego zderzenie z ekstraklasową rzeczywistością okazało się bolesne. Niezbyt mocny skład Górnika zaczął sezon od falstartu, czyli jednego punktu w trzech meczach i ośmiu straconych goli. Kurs na odejście Kieresia wynosi 5.00.

Blisko tej grupy zdaniem analityków Betfan jest Mariusz Lewandowski z Bruk-Bet Termalica Nieciecza (kurs 6.00). Ten szkoleniowiec już przed startem sezonu był kuszony przez Zagłębie Lubin, ale ostatecznie nie odszedł z klubu. Mimo to nie wiadomo jak długo zostanie w Niecieczy, bo skład Termaliki na ekstraklasową konkurencję nie jest zbyt mocny, zespół jest beniaminkiem i wśród kandydatów do spadku.

Wedle analiz Betfan zmian nie muszą się obawiać trenerzy Śląska Wrocław (Jacek Magiera) i Piasta Gliwice (Waldemar Fornalik). Kursy w Betfan na ich odejście są najwyższe i wynoszą odpowiednio: 75 oraz 40.

Extra pensja dla trenera od Betfan

– Pojawiło się już sporo spekulacji, który klubowy sternik jako pierwszy pożegna się ze swoją drużyną. Presja związana z tym stanowiskiem jest ogromna, natomiast cierpliwość kibiców i klubowych pracodawców ograniczona. W tym zawodzie trzeba mieć więc „grubą skórę”, bo pracę można stracić jeszcze przed zejściem do szatni, a bywa, że trener odchodzi sam, co też wymaga odwagi. Betfan to bukmacher, który lubi niestandardowe projekty, więc chcemy nawiązać współpracę z trenerem o najkrótszym stażu w lidze, bez względu na sposób opuszczenia stanowiska. Szkoleniowiec, który skorzysta z naszej propozycji, otrzyma 50 tys. zł oraz zostanie „twarzą” Betfan – poinformował Jakub Świsłowski, dyrektor marketingu w Betfan zakłady bukmacherskie.

W ramach tegorocznej edycji akcji „Extra Pensja dla trenera” bukmacher zachęca szkoleniowca do odbioru wynagrodzenia od razu po zwolnieniu lub rezygnacji. W zeszłym sezonie taką możliwość miał Aleksandar Vuković, szkoleniowiec Legii Warszawa, który jako pierwszy stracił stanowisko. Serbski trener Wojskowych nie skorzystał jednak z propozycji Betfan. W tym roku więc, gdyby sytuacja miała się powtórzyć, bukmacher postanowił, że przekaże pieniądze graczom. Jeśli trener nie zgłosi się w ciągu tygodnia, jego Extra Pensja, czyli 50 tys. zł, trafi do kibiców-graczy w formie darmowych zakładów.