Już w piątek zainaugurowany nowy sezon angielskiej Premier League. Mistrzowskiego tytułu broni prowadzony przez Josepa Guardiolę Manchester City, ale kandydatów do zdobycia mistrzostwa Anglii jest więcej. Sprawdź jakie szanse poszczególnym zespołom na wygranie ligi dają bukmacherzy, a także kto jest faworytem do zdobycia korony króla strzelców.

Bukmacherzy. Manchester City faworytem

Manchester City w poprzednim sezonie nie pozostawił złudzeń swoim rywalom i pewnie sięgnął po mistrzowski tytuł. Przed rozpoczęciem nowych rozgrywek Obywatele wzmocnili się jeszcze Jacka Grealishem, a także pracują nad transferem najlepszego angielskiego napastnika Harry’ego Kane’a. Za faworyta ligi uznawani są nawet bez kapitana reprezentacji Anglii, a ich szanse znacząco się zwiększa, gdy Kane zawita na Etihad Stadium. Kursy na mistrzostwo Anglii dla Manchesteru City w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi aktualnie 1.67.

Kto jest najgroźniejszym rywalem Manchesteru City w tym sezonie? Według bukmacherów drużyny Chelsea i Liverpoolu. The Blues po zatrudnieniu w ubiegłym sezonie Thomasa Tuchela i wygraniu Ligi Mistrzów teraz swoją siłę chcą potwierdzić na ligowych boiskach. W zdetronizowaniu aktualne mistrza ma im pomóc sprowadzony z Interu Mediolan Romelu Lukaku.

W kontekście walki o mistrzostwo Anglii nieco mniej mówi się o Liverpoolu, ale Juergen Klopp nadal dysponuje bardzo mocnym zespołem. Od początku sezonu do dyspozycji szkoleniowca powinien być również Virgil van Dijk, który wraca do zdrowia po poważnej kontuzji kolana, przez którą opuścił praktycznie cały poprzedni sezon.

Bukmacherzy nie odbierają również szans Manchesterowi United, który obok wspomnianej wyżej trójki powinien być pewniakiem do zajęcia miejsca w TOP4.

Pozostałe kursy w Fortunie na mistrzostwo Anglii:

Chelsea – 6.00

Liverpool – 6.00

Manchester United – 8.00

Tottenham Hotspur – 45.00

Leicester City – 50.00

Arsenal FC – 50.00

Everton FC – 100.00

Król strzelców Premier League – kursy

W poprzednim sezonie korona króla strzelców Premier League powędrowała w ręce Harry’ego Kane’a, który zdobył 23 bramki i o jedno trafienie wyprzedził Mohameda Salaha. Dotychczas reprezentant Anglii strzelał gole dla Tottenhamu Hotspur, ale teraz o jego pozyskanie bardzo mocno zabiega Manchester City. Przenosząc się na Etihad Stadium jego szansę na kolejną koronę króla strzelców wzrosną jeszcze mocniej.

Wśród kandydatów do korony króla strzelców ponownie wymieniany jest również Salah, ale nie należy także zapominać o Romelu Lukaku, który w tym tygodniu dołączył do Chelsea. Fortuna na chwilę obecną nie oferuje jednak jeszcze zakładów na uzyskanie przez Belga miana najskuteczniejszego zawodnika Premier League.

Pozostałe kursy Fortuny na króla strzelców Premier League:

Mohamed Salah – 5.50

Raheem Sterling – 13.00

Timo Werner – 17.00

Gabriel Jesus – 20.00

Bruno Fernanes – 20.00

Sadio Mane – 20.00

Diogo Jota – 20.00

