Bukmacherzy. Kiedy wystartuje Superliga? Kursy bukmacherskie

W nocy z niedzieli na poniedziałek niespodziewanie poinformowano o powołaniu do życia Superligi – nowych klubowych rozgrywek. Informacja ta spadła jak grom z jasnego niego, choć spekulacje o możliwym jej ogłoszeniu pojawiły się kilka godzin wcześniej. Na razie nie podano jednak żadnej konkretnej daty ewentualnego startu. Czy wystartuje w 2021 roku? Sprawdzamy kursy bukmacherów.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Superliga – nowe rozgrywki

Na razie gotowość do przystąpienia do nowych rozgrywek zgłosiło 12 czołowych europejskich klubów, które mają mieć zagwarantowany w nich udział jako kluby założyciele. Tak powiedziało sześć angielskich klubów (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham), trzy hiszpańskie (Atletico Madryt, FC Barcelona, Real Madryt) oraz trzy włoskie (Inter Mediolan, Juventus i AC Milan). Zaproszenia do udziału odrzuciły Paris Saint-Germain, Bayern Monachium i Borussia Dortmund.

Pomysł powołania spotkał się z ostrą reakcją władz europejskiej i światowej piłki. Europejska Unia Piłkarska (UEFA) w porozumieniu z władzami poszczególnych lig oraz federacji zapowiedziała nałożenie dotkliwych kar na kluby, które przystąpią do Superligi. W grę wchodzi przede wszystkim ich wykluczenie ze wszystkich krajowych, europejskich i światowych rozgrywek. Szefowie Superligi spodziewali się takiej reakcji i już wcześniej mieli podjąć różnego rodzaju kroki prawne w celu zabezpieczenia interesu klubów i uniemożliwienie zablokowania ich pomysłu.

Superliga w oficjalnym komunikacie poinformowała o planowanym formacie rozgrywek, ale nie przekazała żadnej planowanej daty ich startu. Według Sky Sport Italita, kluby założyciele chciałyby, aby rozgrywki ruszyły już w sierpniu, po zakończeniu Euro 2020. Taki scenariusz, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, wydaje się bardzo optymistyczny.

Kiedy wystartuje Superliga? Kursy bukmacherskie

STS zakłady bukmacherskie dołączyły do swojej oferty zakłady na to, kiedy ruszą rozgrywki Superligi. Pierwszy zakłada start Superligi już w sierpniu, natomiast drugi wydłuża ten termin do końca 2021 roku. Patrząc na oferowane na oba zdarzenia kursy, bukmacherzy nie są w tej kwestii optymistami i nie dają dużych szans na to, że pierwsze mecze tych rozgrywek rozegrane zostaną w tym roku.

Kiedy wystartuje Superliga? Superliga wystartuje w sierpniu 2021 roku STS 2.75 Tak 1.40 Nie Odwiedź STS Kursy aktualne na 13:32 19.04.2021

Kiedy wystartuje Superliga? Superliga wystartuje do końca 2021 roku STS 2.25 Tak 1.57 Nie Odwiedź STS Kursy aktualne na 13:32 19.04.2021

Zakład bez ryzyka 230 zł od STS

Sezon 2020/21 na europejskich boiskach w pełni. Z tej okazji STS zakłady bukmacherskie przygotowały bardzo atrakcyjną ofertę. Użytkownicy goal.pl mogą skorzystać z bonusu w postaci zakładu bez ryzyka do 230 zł!

Aby skorzystać z oferty, należy do 30 kwietnia zarejestrować konto w STS, wykorzystując STS kod promocyjny GOAL. Po wniesieniu depozytu będziesz mógł postawić zakład (do 30 kwietnia), który będzie objęty swoistego rodzaju ubezpieczeniem. Jeżeli kupon będzie wygrany, uzyskasz całą wygraną. Jeżeli natomiast okaże się przegrany, bukmacher dokona zwrotu do 230 zł konto depozytowe.

Co ważne, promocja łączy się z innymi bonusami na start – bonusem powitalnym do 1200 zł i freebetem 30 zł.

Pakiet Powitalny do 1500 zł Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.