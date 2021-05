FortunaZaGole na rzecz Zuzi Kaproń!

Fortuna ponownie mobilizuje piłkarzy drużyn występujących w Fortuna 1 Lidze do pomocy potrzebującym. Tym razem beneficjentką charytatywnej akcji jest Zuzia Kaproń, którą czeka poważna i kosztowna operacja. Za każdą bramkę, strzeloną w 30. i 31. kolejce Fortuna 1 Ligi sponsor tytularny rozgrywek przekaże 1000 zł na leczenie oraz rehabilitację 10-letniej dziewczynki.

Pierwszoligowe rozgrywki wkraczają w decydującą fazę. Cały czas ważą się losy awansu, utrzymania czy ewentualnej gry w barażach. Na tym etapie sezonu liczy się każda wygrana. A co najbardziej przybliża do zdobycia cennych punktów? Strzelone bramki! Kibice zebrani zarówno na trybunach, jak i przed telewizorami mogą spodziewać się prawdziwego gradu goli, bo każda strzelona bramka to będzie cegiełka, dzięki której Zuzia znacząco przybliży się do wymarzonego celu, jakim jest powrót do zdrowia.

– Zuzia od urodzenia walczy o zdrowie. Chciałaby móc chodzić i biegać, ale chore nóżki jej na to nie pozwalają. Naszą jedyną nadzieją i ratunkiem dla córki jest operacja przeprowadzona przez wybitnych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych. Zuzia może wstać z łóżka, ale jej sprawność kosztuje kosmiczne pieniądze. Musimy patrzeć do przodu i zrobi co tylko się da, żeby pomóc naszej córeczce odzyskać zdrowie. Z całego serca dziękujemy za zainteresowanie i chęć udzielenia wsparcia. My na pewno całą rodziną usiądziemy przed telewizorami i będziemy mocno zaciskać kciuki, aby bramek było jak najwięcej – powiedziała Katarzyna Kaproń, mama Zuzi.

– Nasz sponsor tytularny kolejny raz udowadnia, że chęć niesienia pomocy jest sprawą niezwykle ważną. Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie z Fortuną związaliśmy się niedawno umową sponsoringową na kolejne 3 sezony. Zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność biznesu to cechy, które z pewnością wyróżniają naszego Sponsora. Liczymy, że piłkarze staną na wysokości zadania i wspólnie będziemy mogli przeżywać duże emocje, związane z pierwszoligowymi meczami. Mam nadzieję, że zostaną pobite kolejne rekordy strzelonych bramek, dzięki czemu kwota przekazana na leczenie i rehabilitację Zuzi będzie pokaźna – mówi Marcin Janicki, prezes Fortuna 1 Ligi.

– Podczas ostatniej odsłony akcji #FortunaZaGole w czasie dwóch kolejek ligowych padło odpowiednio 31 oraz 38 bramek. Dla porównania – średnia bramek wynosiła w sezonie 2019/2020 Fortuna 1 Ligi 24 gole na kolejkę. Wierzę, że nasza inicjatywa charytatywna dodatkowo zmobilizowała wtedy pierwszoligowców, którym udało się osiągnąć tak imponujący wynik strzelecki. Pozytywny odbiór tamtej akcji utwierdził nas w przekonaniu, że taką formułę chcemy kontynuować, bijąc przy tym wspólnie kolejne rekordy. Gdy tylko dostaliśmy informację na temat ciężkiej sytuacji Zuzi, dla której kluby Fortuna 1 Ligi organizowały już zbiórki postanowiliśmy, że to właśnie ona będzie beneficjentem kolejnej edycji akcji #FortunaZaGole. Nie mam wątpliwości, że w dwóch najbliższych kolejkach bramki zamienią w prawdziwe tarczę strzeleckie i uda nam się znacząco pomóc Zuzi – mówi Konrad Komarczuk, prezes Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie.