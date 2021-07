Motor Lublin to kolejny klub, z którym współpracę nawiązał bukmacher forBET. Umowa między klubem, a jego nowym partnerem strategicznym została podpisania na pięć najbliższych lat.

W sezonie 2021/22 w którym Motor Lublin będzie występował na drugoligowych boiskach, logotyp forBET-u pojawi się z przodu koszulek meczowych drużyny oraz na sprzęcie sztabu trenerskiego.

– Umowa z forBET-em to kolejny krok w stronę rozwoju Motoru jako organizacji i duży sukces. Czujemy satysfakcję, że tak uznane marki nawiązują z nami długoterminową współpracę. Wierzymy, że razem możemy jeszcze dużo osiągnąć. Chcemy wzmacniać pozycję naszego klubu na piłkarskiej mapie Polski, a umowa z forBET-em pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku – przyznała Marta Daniewska, prezes zarządu Motor Lublin SA, cytowana przez oficjalną stronę forBET zakłady bukmacherskie.

– Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy współpracę z Motorem Lublin. Zarówno forBET, jak i Motor mają ten sam cel: cały czas się rozwijać i dążyć do realizacji ambitnych celów. Dla forBET jest to umocnienie się na podium wśród największych, polskich firm bukmacherskich, dla Motoru jest to awans do 1. Ligi, a docelowo aż do Ekstraklasy. Jestem przekonany, że rozpoczynająca się współpraca przyniesie wiele dobrego obu stronom. Kibiców Motoru zapewniam, że forBET na start przygotował dla nich specjalną, dedykowaną ofertę, a w czasie sezonu czekać na Was będzie wiele atrakcji – powiedział Paweł Majewski, dyrektor marketingu forBET

forBET cieszy się ugruntowaną pozycją w gronie firm zajmujących się legalnymi zakładami bukmacherskimi. Najlepiej świadczy o tym zaufanie tysięcy graczy w całym kraju. Od wielu lat nowy Sponsor Strategiczny Motoru Lublin aktywnie wspiera polski sport. Bukmacher jest bowiem związany umowami, min. z Rakowem Częstochowa, Łódzkim Klubem Sportowym, Polskim Związkiem Tenisowym, reprezentacją Amp Futbolu, Arką Gdynia czy x-kom AGO.

