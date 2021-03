Leo Messi chciał odejść z Barcelony już latem, Cristiano Ronaldo rozważa swój transfer po odpadnięciu Juventusu z Ligi Mistrzów. Czy dwaj najwięksi piłkarze naszych czasów szukają nowych wyzwań w ostatnich latach swoich karier?

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

“Cristiano w Realu Madryt? To możliwe”

Ten cytat Zinedine’a Zidane’a z konferencji przed spotkaniem Królewskich w Lidze Mistrzów mówi wiele. Francuz zwykle jest bardzo powściągliwy w komentarzach. Wygląda więc na to, że plotki o kontaktach między agentem Cristiano Ronaldo a jego byłym klubem są prawdziwe. Madrycki AS uważa, że hitowy transfer jest możliwy, choć na przeszkodzie stoją kwestie finansowe.

Trochę liczb

Odchodząc z Realu Madryt, CR7 zarabiał 21 milionów netto. Pamiętajmy, że był wówczas tuż po piątym triumfie w Lidze Mistrzów i miał na koncie pięć Złotych Piłek. Juventus zaproponował mu 31 milionów netto, co ma też związek z łagodniejszym dla piłkarzy prawem podatkowym we Włoszech. Pensja Portugalczyka brutto wynosi ponad 80 milionów rocznie i jest to zbyt wiele dla Starej Damy, która w wyniku pandemii straciła już niemal 114 milionów w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego sezonu. AS donosi, że Juventus zaakceptowałby kwotę odstępnego rzędu 29 milionów. Real Madryt tym samym zyskałby czas na zebranie pieniędzy potrzebnych na kupno takich zawodników, jak Kylian Mbappe i Erling Haaland. Nikt w stolicy nie wątpi, że Ronaldo to wciąż wielki piłkarz, który mógłby poprowadzić Królewskich do kolejnej Ligi Mistrzów, a siebie do szóstej Złotej Piłki. Nie ulega jednak wątpliwości, że Portugalczyk musiałby zmniejszyć swoje żądania finansowe.

Betfan 6.00 Ronaldo od sezonu 2021/22 w Realu – TAK Odwiedź Betfan

Portugalski król w Parku Książąt?

Spróbujcie wyobrazić sobie linię ataku skompletowaną z Neymara, Kyliana Mbappe i Cristiano Ronaldo. Tak, Leonardo również sobie to zwizualizował, ale szanse na transfer CR7 do Paris-Saint Germain są niewielkie. Paryżanie skupiają się na przedłużeniu kontraktów z największymi gwiazdami zespołu, chcą wzmocnić linię pomocy oraz pozycję prawego obrońcy. Francuski Le10Sport podkreśla też, że każdy klub chcący sprowadzić do siebie Portugalczyka musi uzbroić się w cierpliwość. Ani Juventus, ani gracz nie zamierzają podejmować pochopnych decyzji. Paryżanie, zresztą, wcześniej już zagięli parol na znacznie łatwiejszy do zamortyzowania finansowego kąsek.

Betfan 2.50 Ronaldo od sezonu 2021/22 w PSG – TAK Odwiedź Betfan

Pozostałe kursy BETFAN zakłady bukmacherskie na klub Cristiano Ronaldo po zakończeniu letniego okna transferowego:



Manchester United – 4.00

Bayern Monachium – 8.00

Inter Miami – 10.00

klub ligi chińskiej – 15.00

Manchester City – 15.00

Sporting Lizbona – 20.00

FC Barcelona – 25.00

Powrót duetu Neymar – Messi koszmarem dla francuskich defensorów

Paris-Saint Germain ma od kilku dobrych lat nowe hobby, którym jest regularne dawanie prztyczków w nos Barcelonie. Tak było w przypadku kupienia Neymara, odmowy sprzedaży Marco Verrattiego, czy sprowadzeniu do siebie Rafinhii za grosze. Teraz szejk Al-Khelaifi chce katalońskiego rywala znokautować. Tylko tak można nazwać zakusy paryżan w kierunku legendy klubu, Leo Messiego.

Leonardo i zawodnicy Paris-Saint Germain regularnie podkładają w mediach ogień pod tlącą się plotkę. Neymar mówi, że niebawem musi znów grać z Messim, na tę myśl cieszy się też Leandro Paredes. Leonardo również w otwartych słowach przyznawał, iż sprowadzenie Argentyńczyka jest już w fazie planowania. Plusów takiego posunięcia ze strony zawodnika jest całkiem sporo. PSG to jeden z najciekawszych projektów na świecie. Paryżanie dotarli w zeszłym roku do finału Ligi Mistrzów i teraz również uważani są za jednego z faworytów do ostatecznego triumfu. Ponadto, o odejściu z klubu przestali myśleć Neymar i Kylian Mbappe. Gwiazdorzy zrozumieli, że w zalewie niepewności finansowej doby pandemii, Paryż to w futbolu spokojna przystań, gdzie nie muszą martwić się o zarabiane pieniądze. Wreszcie, Messi dostałby szansę na grę ze swoim przyjacielem, Neymarem. Brałby też udział w kształtowaniu jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia, Mbappe.

Betfan 3.25 Messi od sezonu 2021/22 w PSG – TAK Odwiedź Betfan

Guardiola nie wygrał Ligi Mistrzów bez Messiego…

… i sam trener nie miałby zapewne nic przeciwko temu, by sięgnąć po nią po raz kolejny ręka w rękę z Argentyńczykiem. Manchester City jest, w większym nawet stopniu niż PSG, projektem idealnie skrojonym pod Leo Messiego. Pracują tam osoby, które zapewniały triumf administracyjny Barcelonie w końcówce pierwszej dekady XXI wieku. Mowa tu o Txiki Begiristain (dyrektor sportowy), Ferran Sorrano (menedżer) czy wreszcie Pep Guardiola. Obywatele mają dodatkowo tę przewagę, że podobno proponują Messiemu ofertę 2+3. Według niej, kapitan Barcelony spędziłby dwa sezony w Anglii, walcząc z The Citizens o najwyższe cele. Następnie La Pulga trafiłby do Stanów Zjednoczonych. W rodzinie City Group znajduje się bowiem również drużyna MLS, New York City. Sam zawodnik ponoć pozytywnie zapatruje się na tę propozycję.

Mimo tego, jego decyzja zależeć będzie od propozycji nowego prezydenta FC Barcelona, Joana Laporty. Zarówno on, jak i ludzie związani z klubem potwierdzają, że dla Messiego najważniejsze nie są pieniądze, ale ambitny projekt, w którym mógłby wykorzystać ostatnie lata gry na najwyższym poziomie. Jeżeli Argentyńczyk otrzyma zadowalającą propozycję, pozostanie w stolicy Katalonii.

Betfan 2.50 Messi od sezonu 2021/22 w Man City – TAK Odwiedź Betfan

Pozostałe kursy BETFAN na klub Lionel Messiego po zakończeniu letniego okna transferowego:



klub ligi MLS – 18.00

Inter Mediolan – 20.00

Manchester United – 20.00

Juventus FC – 25.00

Zakład bez ryzyka 600 zł od BETFAN

BETFAN zakłady bukmacherskie przygotował atrakcyjną ofertę dla nowych klientów. Bukmacher oferuje wyjątkowy zakład bez ryzyka (cashback) do 600 złotych. W przypadku niepowodzenia przed wypłatą wymagany jest tylko 1-krotny obrót.

Dodatkowo przy drugiej wpłacie można skorzystać z bonusu 100% aż do kwoty 1000zł. Promocja jest dostępna dla wszystkich, którzy zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOALBONUS. Sprawdź szczegóły na stronie bukmachera.

Najwyższy na rynku zakład bez ryzyka do 600zł Poleca Mariusz Pudzianowski Idź do Betfan +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg