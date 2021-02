Chelsea FC zmierzy się dzisiaj w hicie 26. kolejki Premier League z Manchesterem United. Emocji w tym starciu nie powinno zabraknąć. Tym bardziej że obie drużyny są ostatnio w dobrej dyspozycji. Zakłady bukmacherskie Betfan mają kilka ciekawych zakładów w swojej ofercie dotyczących hitu 25. kolejki angielskiej ekstraklasy.

Drużyny ze Stamford Bridge i Old Trafford mają za sobą udane występy w europejskich pucharach. Podopieczni Thomasa Tuchela pokonali w pierwszym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Kapitalnym trafieniem popisał się w tym boju Olivier Giroud, który skierował piłkę do siatki po podręcznikowym uderzeniu z przewrotki.

Tymczasem zawodnicy Czerwonych Diabłów ostatnio zremisowali bezbramkowo z Realem Sociedad w starciu, którego stawką był awans do 1/8 finału Ligi Europy. Godne uwagi jest jednak to, że w pierwszym boju między obiema ekipami Manchester United rozbił Basków aż 4:0. W związku z tym losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte na Allianz Stadium, gdzie z powodu obostrzeń pandemicznych musiało być rozegrane pierwsze spotkanie.

Tuchel vs Solskjaer?

Chelsea do dzisiejszego starcia podejdzie, będąc bez porażki od dziewięciu spotkań. W tym czasie londyńczycy zaliczyli siedem zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. The Blues w dwóch meczach zremisowali. W lidze ostatnio Chelsea zremisowała 1:1 z Southampton, które z kolei na początku miesiąca zostało rozbite przez Man Utd aż 9:0.

Czerwone Diabły są ogólnie od ośmiu meczów porażki. W tym czasie zespół Ole Gunnara Solskjaera także West Ham United w Pucharze Anglii i Newcastle United w Premier League. Manchester United z zawodnikami Srok wygrał tydzień temu 3:1, notując czternaste zwycięstwo w trakcie trwającej kampanii.

Betfan zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie The Blues z Czerwonymi Diabłami ciekawą ofertę, która liczy łącznie aż 385 różnego rodzaju zakładów. Nie jest żadną niespodzianką, że faworytem niedzielnej potyczki według analityków bukmacherskich są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Chelsea wynosi 2,28. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze Manchesteru United, zostały oszacowane na 3,25.

Oferta bukmacherska na mecz Chelsea – Man Utd

Na stronie internetowej Betfan znajduje się dużo interesujących zakładów. Eksperci bukmacherscy sugerują, że najbardziej realny wynik w hicie ligi angielskiej, to 1:1. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 4,95. Tymczasem najmniej prawdopodobny jest na przykład rezultat 6:0 dla gości. Prawdopodobieństwo na taki wynik zostało oszacowane na 1000,00.

Kto może zostać bohaterem meczu? W kontekście Chelsea największe szanse na zdobycie bramek mają Olivier Giroud i Tammy Abaraham. 2,80 wynosi kurs zarówno na to, że bramkę zdobędzie Francuz, jak i Anglik. Godne uwagi jest to, a ten drugi to aktualnie najskuteczniejszy strzelec The Blues w lidze.

Najskuteczniejszy pod bramką rywali w szeregach Czerwonych Diabłów jest natomiast Bruno Fernandes. Kurs na to, że Portugalczyk zdobędzie dzisiaj bramkę, wynosi 3,05. Tymczasem wariant z trafieniem Marcusa Rashforda został oszacowany na 4,10

Pozostałe ciekawe kursy w Betfanie mecz Chelsea – Man Utd w Premier League:

Liczba udanych odbiorów N’Golo Kante 4+ – 1,46

Liczba goli Mateo Kovacić 1+ – 8,00

Chelsea czerwona kartka – TAK – 6,40

Man utd więcek kartek – TAK – 2,16

Którakolwiek drużyna wygra – NIE – 3,05

Z meczu Chelsea – Manchester United transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Sport.

