Belgia – Portugalia. Kursy bukmacherskie na mecz

W niedzielny wieczór czeka nas pierwszy hit w fazie pucharowej Euro 2020. Reprezentacja Belgii zmierzy się z Portugalią, a to oznacza, że jeden z kandydatów do końcowego triumfu już teraz zakończy udział w turnieju. Spotkanie będzie również pojedynkiem dwóch snajperów – Cristiano Ronaldo i Romelu Lukaku. Który z nich poprowadzi swoją drużynę do awansu? Sprawdź jakie kursy na to spotkanie ofertuje bukmacher Etoto.

Hit w 1/8 finału – kursy bukmacherskie na mecz Belgia – Portugalia

Reprezentacja Belgii na Euro 2020 na razie nie znalazła jeszcze pogromcy. W trzech spotkaniach fazy grupowej drużyna Roberto Martineza zdobyła dziewięć punktów, wygrywając kolejno z Rosją (3:0), Danią (2:1) i Finlandią (2:0). Teraz przyjdzie im się jednak zmierzyć z teoretycznie zdecydowanie silniejszym rywalem, jakim niewątpliwie jest reprezentacja Portugalii. Cristiano Ronaldo i spółka do 1/8 finału awansowali z trzeciego miejsca w grupie F, w której przyszło im rywalizować z Węgrami (3:0), Niemcami (2:4) i Francją (2:2).

Według bukmacherów nieco większe szanse na sukces i awans do ćwierćfinału ma reprezentacja Belgii.

Pojedynek superstrzelców

Sukces w tym spotkaniu z pewnością będzie w dużej mierze zależał od dyspozycji ofensywnych zawodników obu zespołów, które mają w swoich szeregach czołowych strzelców turnieju. Mowa o Romelu Lukaku i Cristiano Ronaldo. Napastnik belgijskiego zespołu w trzech spotkaniach fazy grupowej zdobył trzy gole, natomiast kapitan reprezentacji Portugalii do bramki rywali trafiał aż pięć razy, dzięki czemu samodzielnie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Wynik Ronaldo robi wrażenie tym bardziej, że przyszło mu mierzyć się z defensywami Niemiec i Francji.

