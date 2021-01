Arkadiusz Milik w czwartek został zawodnikiem Olympique Marsylia, a już w sobotę może zadebiutować w nowym zespole. Obie strony wiążą duże nadzieje w związku z nawiązaną współpracą. Nie ma wątpliwości, że reprezentant Polski dysponuje umiejętnościami, które pozwalają mu myśleć o podbiciu francuskiej Ligue 1. Na transfer Milika do Marsylii zareagowali również bukmacherzy, którzy przygotowali z tej okazji szereg ciekawych zakładów.

Milik w czwartek wieczorem podpisał umowę z francuskim zespołem, a już w piątek wziął udział w treningu. Niewykluczone, że na debiut w lidze francuskiej również nie będzie musiał długo czekać. Fatalnie spisująca się w ostatnich tygodniach drużyna Andre Villasa-Boasa potrzebuje nowego impulsu, a takim może być właśnie pojawienie się w Marsylii reprezentanta Polski.

Marsylię w sobotni wieczór czeka bardzo trudny wyjazdowy pojedynek z Monaco. Czy Milik ma szansę w nim zadebiutować? Zdaniem STS zakłady bukmacherskie tak. W ofercie największego polskiego bukmachera możemy między innymi postawić na to, w którym momencie spotkania polski napastnik pojawi się na boisku. Kurs na to, że znajdzie się w podstawowym składzie wynosi aktualnie 4.50.

Milik swój pierwszy występ w Marsylii z pewnością będzie także chciał okrasić zdobyciem bramki. Kurs na jego trafienie przeciwko Monaco wynosi aktualnie 3.50.

Kursy STS na debiut Arkadiusza Milika w Marsylii:



4.50 – wyjdzie w podstawowej 11-stce

10.00 – wejdzie w trakcie pierwszej połowy

6.75 – wejdzie do gry zaraz po przerwie

3.50 – wejdzie między 46 a 60 minutą

3.00 – wejdzie między 61 a 75 minutą

4.75 – wejdzie w 76 minucie lub później

3.50 – strzeli przynajmniej jednego gola

15.00 – strzeli przynajmniej dwa gole

75.00 – strzeli przynajmniej trzy gole

Milik potwierdzi skuteczność z Włoch?

Zakłady dotyczące pobytu Arkadiusza Milika w zespole z Marsylii znajdziemy także w ofercie Superbet zakłady bumkacherskie. Dotyczą one przede wszystkim liczby bramek, jaką polskiemu napastnikowi uda się zdobyć do końca obecnego sezonu. Marsylia jest aktualnie na półmetku rozgrywek i do rozegrania pozostało jej jeszcze 19 spotkań. Kurs na to, że polski napastnik zdobędzie w nich co najmniej siedem goli wynosi 1.65.

Kursy Superbet na bramki Arkadiusza Milika:

1.65 – powyżej 6,5 bramek

2.10 – poniżej 6,5 bramek

2.00 – powyżej 7,5 bramek

1.72 – poniżej 7,5 bramek

2.40 – powyżej 8,5 bramek

1.50 – poniżej 8,5 bramek

Rzuty wolne i bramki głową

Ciekawą, a jednocześnie zaskakującą propozycję zakładów przedstawił również LVBET. U tego bukmachera możemy między innymi postawić na to, że Milik do końca obecnego sezonu zdobędzie co najmniej dwie bramki bezpośrednio z rzutów wolnych.

Skuteczność reprezentanta Polski na zespole Stade Velodrome w dużej mierze uzależniona będzie również od tego, jak będzie wyglądała jego współpraca z nowymi kolegami. Jednym z kluczowych zawodników Marsylii jest obecnie Dimitri Payet. W ofercie LVBET znajdziemy również zakład związany z nim oraz Milikem. Możemy postawić na to, że doświadczony Francuz zaliczy asystę przy bramce zdobytej głową przez Milika.

5.00 – Milik strzeli powyżej 1,5 bramki bezpośrednio z rzutów wolnych w Ligue 1 (2020/21)

7.00 – Milik zagra w co najmniej 10. meczach Ligue 1 pełne 90 minut (2020/21)

2.00 – Milik zdobędzie więcej bramek w lidze od Piątka do końca sezonu (mecze od 30.01 do końca sezonu)

1.96 – Milik zdobędzie powyżej 6,5 bramki w Ligue 1

3.25 – Payet zaliczy asystę przy golu z główki Milika

Z sobotniego meczu Monaco – Marsylia transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz obejrzymy na kanałach Eleven Sports 3, Canal+ Sport i nSport+.