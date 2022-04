Życie jest jak Pogoń. Może uda się następnym razem | Tetrycy #8

Na zdjęciu:

Czy Pogoni znowu ulży brak konieczności kupowania gabloty? Czy Lech skończy najbardziej poznańskim scenariuszem, a więc świetnym sezonem, znakomitą średnią punktową, ale i brakiem tytułu? Czy Raków uczy? Czy są pewne różnice między rajdem Stali i Zagłębia po pierwszą ligę? Na kolejny odcinek Tetryków zapraszają Jakub Olkiewicz i Leszek Milewski.

0:00 BEZ DUMY Z PORAŻKI ŻYCIE BYŁOBY NIE DO ZNIESIENIA

2:03 RAILER NOWEGO FILMU Z JENNIFER ANISTON

7:05 NASZE NOWE PSEUDONIMY: MIĘTUS I CYTRYN

8:24 ONI SĄ SPRYTNI. PRZYGODY KUBY Z GRAMI MOBILE

11:43 BÓL STANOWI 70% SKŁADU SZCZECINA

17:18 PAPSZUN ZAREAGOWAŁ POZYTYWNIE

20:55 KUBA O GROSICKIM. A DLACZEGO NIE

24:04 ANALIZA TERMINARZA. CZY RAKÓW MA AUTOSTRADĘ

28:17 CZY NAPISZE SIĘ NAJBARDZIEJ POZNAŃSKI SCENARIUSZ

32:31 CZEGO UCZY NAS TO, CO DZIEJE SIĘ WŁAŚNIE W RAKOWIE

39:54 JAK LESZEK CHCIAŁ POGADAĆ Z SYNEM PAŃSTWA WITKOWSKICH. ŻEGNAMY NIECIECZĘ

45:15 WAŻNE PYTANIE DO KUBY, EKSPERTA DS NAZYWANIA DZIECI

51:14 A PORÓWNAJMY TAK STAL I ZAGŁĘBIE, CO TAM SIĘ DZIEJE

54:44 Z JEDNEJ STRONY TRANSFERY, STOKOWIEC, Z DRUGIEJ JEJU UNITED I BIEGI PO LESIE

1:00:01 CO BY BYŁO, GDY SPADŁO ZAGŁĘBIE

1:03:30 JEST DOBRY NA GÓRZE, DOBRY NA DOLE. TAKI SEZON

1:06:57 A CO TAM W LEGII, DOBRZE? VUKOVIĆ SIĘ ŻEGNA

1:11:44 JAMES COOK I PACIORKI

1:18:00 ŁKS OTWORZYŁ STADION