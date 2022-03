France Football zmieniło zasady Złotej Piłki. To szansa dla Lewandowskiego

PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Nowe zasady przyznawania nagrody Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza świata zostały oficjalnie potwierdzone. Najważniejsze zmiany, jakie zaszły w dokonywaniu wyboru to mniejsze grono jury, zmiana terminu oraz nowe kryteria według których będzie dokonywano wyboru. To rewolucyjna zmiana, dzięki której w przyszłości tacy piłkarze jak Robert Lewandowki będą mieli większe szanse na triumf w plebiscycie France Football.

Zmiany w plebiscycie France Football zostały oficjalnie potwierdzone

Trzy punkty regulaminu uległy modyfikacji

Robert Lewandowski z większymi szansami na otrzymanie “Złotej Piłki”

Złota Piłka – zmiany w plebiscycie

Wybory w plebiscycie France Football najlepszego piłkarza świata już od dłuższego czasu budziły wiele wątpliwości i często były krytykowane. Wielu ekspertów podważało również końcowy werdykt uważając, że nie jest sprawiedliwy. To wszystko sprawiało, że przyznanie “Złotej Piłki” częściej rodziło kontrowersje niż ekscytacje. Wystarczy przypomnieć tylko wybór Leo Messiego w ostatniej kolejce i pominięcie Roberta Lewandowskiego, który prezentował się znacznie lepiej od Argentyńczyka.

Prawdopodobnie miało to ogromne znaczenie dla osób kierujących plebiscytem “France Football” i postanowiono dokonać zmian w regulaminie. Na pierwszy rzut oka wydaję się być one słuszne. jednak z ostateczną oceną będziemy musieli poczekać do kolejnych wyborów najlepszego gracza świata.

Złota Piłka – nowe zasady

W regulaminie nastąpiły trzy istotne zmiany. Po pierwsze zmniejszono grono jury. Wcześniej wyboru dokonywało 170 dziennikarzy, często z krajów, gdzie zainteresowanie piłką nożną nie jest zbyt duże, przez co i wybory najlepszych graczy wydawały się co najmniej dziwne. Po zmianach decydujący głos będą mieli przedstawiciele pierwszej setki rankingu FIFA.

Drugą bardzo ważną zmianą jest okres, za jaki będzie przyznawana nagroda. Wcześniej pod uwagę brano rok kalendarzowy. Teraz decydujący będzie sezon piłkarski, dlatego należy zauważyć, że nadchodzący mundial w Katarze nie będzie brany pod uwagę przy następnych wyborach. To daje dużo więcej szans Robertowi Lewandowskiemu, który przecież wraz z reprezentacją Polski nie mógł liczyć na sukces na mistrzostwach świata.

Zmieniono również kryteria, według których będzie dokonywany wybór. W pierwszej kolejności brane mają być indywidualne sukcesy gracza, następnie osiągnięcia drużynowe, później klasa zawodnika oraz gra fair play.