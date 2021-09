Piotr Zieliński od momentu, gdy wrócił do gry po kontuzji, jest w świetnej dyspozycji. Reprezentant Polski w niedzielnym meczu Serie A przeciwko Cagliari Calcio zaliczył asystę przy trafieniu Victora Osimhena. Dla polskiego pomocnika Azzurrich to pierwsze kluczowe podanie w tej kampanii.

Piotr Zieliński wypracował gola Victora Osimhena w starciu z Rossoblu

Reprezentant Polski zaliczył pierwszą asystę w sezonie

27-latek wydaje się w dobrej formie przed październikowym zgrupowaniem drużyny narodowej

Zieliński z asystą

Piotr Zieliński w trakcie trwającego sezonu zaliczł sześc spotkań. W starciu przeciwko Sampdorii reprezentant Polski strzelił swojego pierwszego gola, wpisując się na listę strzelców w 59. minucie po podaniu Hirvinga Lozano.

Tymczasem w niedzielny wieczór polski pomocnik zdobył swoją pierwszą asystę w sezonie. Zieliński w 11. minucie popisał się świetnym podaniem do Victora Osimhena, a będący w gazie Nigeryjczyk nie miał kłopotu z umieszczeniem piłki w bramce. O ile kibice Napoli mogli być po tym golu bardzo szczęśliwy, to powody do niezadowolenia mógł mieć Sebastian Walukiewicz, który nie upilnował piłkarza rywali.

Napoli w tej kampanii pod wodzą Luciano Spallettiego gra aż miło. Przed meczem szóstej kolejki Serie A drużyna ze Stadio Diego Armando Maradona mogła pochwalić się kompletem zwycięstw, będąc liderem rozgrywek. Kolejne spotkanie Azzurri rozegrają już w najbliższy czwartek, mierząc się w roli gospodarza ze Spartakiem Moskwa w Lidze Europy. Kolejnym rywalem w lidze włoskiej Napoli będzie natomiast Fiorentina.

11 – tyle minut potrzebowali piłkarze SSC Napoli, żeby strzelić gola! ⚽️



🇵🇱 Piotr Zieliński idealnie zagrał do Victora Osimhena, który trafił do siatki! 👏 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/FrCpmjYEYK — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 26, 2021

