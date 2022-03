PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

W ostatnich dniach PZPN wysłał do FIFA trzy pisma związane z barażowym meczem, który miał się odbyć 24 marca. Nie otrzymał ani jednej odpowiedzi.

Polska – co wiadomo od dłuższego czasu – nie zagra z Rosją w meczu barażowym o MŚ, natomiast wciąż nie wiadomo, z kim i czy zagra

Faworytem wydaje się Słowacja, ale ona na 24 marca ma umówiony mecz towarzyski z Norwegią

Zbigniew Boniek w rozmowie z Goal.pl stwierdził, że decyzja ze strony FIFA powinna zapaść maksymalnie w piątek

FIFA wciąż nie ogłosiła, co z barażem

Kilka zachodnich mediów w dniu, w którym FIFA ugięła się pod ciężarem płynącej zewsząd presji, informowało, że zawieszenie Rosji oznacza awans Polaków do finału baraży o mistrzostwa świata. To nie było jednak nic więcej niż zwykłe spekulacje. Polska wciąż nie wie, czy i z kim zagra 24 marca.

– Moje personalne odczucie jest takie, że nie dostaniemy tego awansu za darmo. To by było nie w porządku w stosunku do Szwedów i Czechów. Pytanie tylko, z kim FIFA w takim wypadku każe nam grać, bo przecież inne reprezentacje też mają zakontraktowane swoje mecze. Słowacja gra w Norwegii i zaraz Norwegowie powiedzą: ale jak to? Mamy zostać bez rywala – mówi nam Jakub Kwiatkowski, team menedżer reprezentacji Polski i rzecznik prasowy PZPN. – Prawdę mówiąc nie wiem, jak się takie sprawy rozwiązuje, bo nigdy nie mieliśmy z podobną do czynienia. FIFA wprawdzie teoretycznie może Norwegom pokryć finansowe straty wynikające choćby z braku sprzedaży biletów, ale przecież to nie zadowoli ich trenera, który chce po prostu grać – dodaje.

FIFA do tej pory nie kwapiła się, by poinformować Polaków o następstwach “swojej” poniedziałkowej decyzji. PZPN w ostatnim czasie wysyłał do niej trzy pisma, na żadne nie otrzymał odpowiedzi. Zdaniem Zbigniewa Bońka taka decyzja powinna być podjęta najpóźniej w piątek, jednak na razie wszystko obraca się wokół spekulacji.

PZPN otrzymał natomiast wiele odpowiedzi od innych federacji europejskich, do których – jeszcze przed zawieszeniem Rosji – wysyłał pisma namawiające do bojkotu meczów z tą reprezentacją. – Odzew był naprawdę bardzo duży, wykraczający poza te drużyny, które oficjalnie ogłosiły, że nie zagrają z Rosją. Szczerze mówiąc spodziewam się, że gdyby nie decyzja FIFA, jeszcze wiele z nich zdecydowałoby się na bojkot – mówi Kwiatkowski.