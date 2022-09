PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi wziął udział w konferencji prasowej przed kolejnym meczem ligowym FC Barcelony. Szkoleniowiec poruszył na niej kilka kwestii, a także wrócił pamięcią do przegranego starcia z Bayernem Monachium.

W sobotę Barcelona zagra kolejne ligowe spotkanie przeciwko Elche

W przypadku zwycięstwa bluagrana przeskoczy, przynajmniej do niedzieli, Real Madryt w tabeli La Liga

Królewscy swój mecz rozegrają dopiero w niedziele mierząc się w derbach z Atletico

Barcelona musi wyciągnąć wnioski po meczu z Bayernem

FC Barcelona świetnie sobie radzi na boiskach ligowych, jednak pierwszy poważny test oblała. W meczu z Bayernem miała swoje momenty, jednak to Bawarczycy schodzili z placu gry jako zwycięzcy. – Jeśli widziałeś mecz to zdajesz sobie sprawę, że powinniśmy wygrać to spotkanie. Ale zabrakło nam skuteczności. Musimy być skupieni przez pełne 90 minut i uczyć się na błędach. Należy wyciągnąć odpowiednie wnioski – stwierdził szkoleniowiec Dumy Katalonii.

– Spodziewamy się tego samego przeciwnika, z którym walczyliśmy w zeszłym sezonie. Elche to zespół silny fizycznie. Pod względem pracy zespołowej mają wiele mocnych stron. Ostatnim razem wygraliśmy tylko dzięki rzutowi karnemu – powiedział Xavi o najbliższym rywalu Barcelony. Tym razem wydaje się, że blaugrana nie powinna mieć większych problemów z wygraniem sobotniego starcia. Elche obecnie notuje trzy porażki z rzędu w La Liga.

– Przerwa reprezentacyjna przychodzi dla nas w odpowiednim momencie. Będzie czas, aby naładować baterie i przygotować się do kolejnych spotkań. W ostatnich tygodniach dużo podróżowaliśmy. Będzie to też okazja na chwilę odpoczynku dla całego sztabu, ponieważ 90 procent zawodników wyjeżdża na zgrupowania swoich reprezentacji – dodał.

Xavi skomentował także przedłużenie kontraktu z Gavim. – To dla nas świetna wiadomość. Mimo, iż jest młody, już stał stał się liderem. Ma niesamowite umiejętności. Dla nas to najważniejsza wiadomość tygodnia.

Szkoleniowiec został także zapytany o najbliższe derby Madrytu, które zostaną rozegrane w niedzielę. – My przede wszystkim musimy skupić się na sobie i wygrać najbliższy mecz. Będziemy przyglądać się im z uwagą, jednak dla nas nie są najistotniejsze.

Barcelona po ewentualnym zwycięstwie z Elche przynajmniej do niedzieli ma szansę wskoczyć na fotel lidera Primera Division. Duma Katalonii do prowadzącego Realu Madryt traci obecnie dwa punkty.

