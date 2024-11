Wisła wciąż w dziwnej rzeczywistości. “Jedyny taki klub z Polsce”

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski zabrał głos w sprawie problemu Wisły Kraków

Wisła Kraków w tej kampanii koncentruje się na grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jak na razie Biała Gwiazda legitymuje się bilansem 19 punktów, tracąc do strefy barażowej pięć oczek. W każdym razie krakowska drużyna ma dwa zaległe spotkania do rozegrania. Tymczasem prezes 13-krotnych mistrzów Polski ostatnio wypowiedział się na temat braku obecności fanów Wisły na meczach wyjazdowych tej ekipy.

Skrót meczu Wisła Kraków – GKS Tychy

– Bez wątpienia jest to wielki problem dla całej Wisły, ale trudno jest mówić o postępach, skoro nasi kibice nadal nie mogą pojawić się na trybunach na innych stadionach. Potrzebne są systemowe rozwiązania, które pozwolą nie ogrywać systemu prawnego w taki sposób, że każdy klub może nie wyrazić zgody na wpuszczenie kibiców drużyny przeciwnej – rzekł Jarosław Królewski cytowany przez TVPSport.pl.

– Wisła jest jedynym klubem w Polsce, który znalazł się w takiej sytuacji. Zaryzykuję stwierdzenie, że nie ma takiego przypadku w całej Europie i prawdopodobnie na świecie. Mamy wiernych kibiców, którzy chcą jeździć za drużyną po kraju i nie tylko. Wspierali piłkarzy, jeżdżąc również po Starym Kontynencie, gdy graliśmy w europejskich pucharach – dodał prezes Wisły.

Krakowianie w niedziele rozegrają kolejne spotkanie w tym sezonie w Betclic 1. Lidze. Wisła w roli gościa zmierzy się ze Stalą Stalowa Wola. Spotkanie zacznie się o godzinie 12:45.

Czytaj więcej: Ruch Chorzów włączył tryb walec. Niebiescy zagrali na piątkę [WIDEO]