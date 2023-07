Tu może trafić Aubameyang. Nowy trener liczy na jego transfer

Pierre-Emerick Aubameyang jest związany z Chelsea kontraktem ważnym do czerwca 2024 roku, ale niewiele wskazuje na to, by miał kontynuować karierę w Londynie. Sky Sports twierdzi, że Gabończyk może trafić do Olympique Marsylia.

Imago/ Carlton Myrie Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang niedługo może zmienić klub

Gabończyk nie ma przyszłości w Chelsea

Nowym pracodawcą 34-latka ma zostać Olympique Marsylia

Aubameyang trafi do Ligue 1?

Pierre-Emerick Aubameyang we wrześniu 2020 roku zamienił Barcelonę na Chelsea. W koszulce The Blues napastnik rozegrał tylko 22 spotkania, co przełożyło się na zaledwie 968 minut. Londyńczycy nie wiążą z nim przyszłości i mają szukać możliwości pożegnania piłkarza.

Gdzie wyląduje Gabończyk? Zgodnie z doniesieniami Sky Sports zainteresowanie pozyskaniem snajpera wyraża Olympique Marsylia. Fanem talentu 34-latka jest Marcelino, nowy szkoleniowiec Les Phoceens. Klub ze Stade Velodrome wkrótce ma złożyć oficjalną propozycję obecnemu pracodawcy Aubameyanga.

Jeżeli piłkarz dołączy do OM, będzie do dla niego powrót do Francji po dziesięciu latach. W lecie 2013 roku opuścił Saint-Etienne i przeniósł się do Borussii Dortmund.