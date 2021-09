Letnie okno transferowe 2021 za nami. Komentatorzy Eleven Sports Piotr Dumanowski i Dominik Guziak w specjalnym tekście na Seriea.pl podsumowali mercato i wskazali wygranych i przegranych tego specyficznego okresu. Jak poszło Juventusowi? Co zrobił Inter? Jak odpowiedział Milan?

Mercato we Włoszech wygląda jak nigdzie indziej na świecie. Włosi żyją transferami

Juventus i Napoli są w grupie przegranych, z kolei Roma i Fiorentina na drugim biegunie

Inter Mediolan miał spore problemy po odejściu najważniejszych postaci

Zakończone okno transferowe jest uznawane za jedno z najlepszych w historii. Kluby zmienili między innymi Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Poteżnie wzmocnione Paris Saint-Germain jest głównym kandydatem do wygrania Ligi Mistrzów. Sporo wydawały też angielskie kluby. Włosi musieli kupować rozsądnie.

To nie oznacza, że w Serie A nie mieliśmy ciekawych transferów. Na Półwysep Apeniński zawitało sporo ciekawych piłkarzy, niektórzy zmienili barwy wewnątrz włoskiej ligi. Na początku sezonu wydaje się, że jedne z najlepszych ruchów poczyniły AS Roma i AC Milan. Były obawy co do jakości w Interze, ale na razie mistrz ma na swoim koncie komplet punktów. Gorzej wygląda sytuacja w Juventusie.

Piotr Dumanowski i Dominik Guziak wyjaśnili w swoim podsumowaniu, kto ich zdaniem przespał okienko transferowe, kto zawalił, a kto w tym czasie był najskuteczniejszy. Cały tekst pt. “Kto najwięcej stracił podczas mercato? Kto je przespał, a kto wygrał?” możesz przeczytać na Seriea.pl.