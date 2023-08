Według "RMC Sport" Thierry Henry jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Francji do lat 23. Kadra ma przed sobą Igrzyska Olimpijskie w przyszłym roku.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Thierry Henry

Thierry Henry może zostać selekcjonerem reprezentacji Francji do lat 23

Legendarny piłkarz miałby prowadzić kadrę na zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich

W przeszłości Henry próbował sił jako trener AS Monaco

Da radę?

Thierry Henry to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii Francji. Były gracz m.in. Arsenalu i Barcelony próbuje swoich sił zarówno jako trener, jak i ekspert telewizyjny. W tej pierwszej roli może dostać kolejną szansę na pokazanie się z dobrej strony. Bowiem nie sprawdził się on chociażby w AS Monaco.

Według “RMC Sport” Francuz jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Francji do lat 23. Kadra ma przed sobą Igrzyska Olimpijskie w przyszłym roku, stąd władze liczą na sukces na własnym terenie. W przeszłości Henry był asystentem Roberto Martineza w kadrze Belgii.

