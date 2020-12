The Best FIFA Football Awards 2020, czyli kto może sięgnąć po nagrodę?

The Best FIFA Football Awards 2020 to ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych za sezon 2019/2020. Dzisiaj o godzinie 19:00 w Zurychu odbędzie się uroczystość, w której wyłoniony zostanie między innymi Najlepszy Piłkarzy Roku według FIFA. Poniżej prezentujemy informacje, kto może liczyć na nagrodę. W gronie tym jest między innymi Robert Lewandowski.

The Best FIFA Football Awards 2020 w związku z tym, że z przyznania swoich nagród z powodu pandemii koronawirusa zrezygnowało France Football, stało się najważniejszym plebiscytem piłkarskim w roku. W zeszłym roku nagrodę dla najlepszego piłkarza otrzymał Lionel Messi. Z kolei najlepszą piłkarską została Megan Rapinoe. Tymczasem w tym roku duże szanse na końcowy triumf ma nasz rodak Robert Lewandowski.

Lewandowski osiągnie kolejny szczyt?

Nagrody w trakcie dzisiejszej goli zostaną przyznane w siedmiu kategoriach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie głosów kapitanów i selekcjonerów reprezentacji zrzeszonych w FIFA, internetowego głosowania kibiców oraz typów oddanych przez 200 przedstawicieli mediów z całego świata.

Wirtualna ceremonia rozpocznie się o godzinie 19:00 w szwajcarskim Zurychu. Informację o zwycięzcy będzie można śledzić na łamach Goal.pl. Kto jest w gronie kandydatów do końcowego zwycięstwa? Przekazujemy najistotniejsze wiadomości na temat poszczególnych kandydatów.

Najlepszy zawodnik roku według FIFA

Szansę na nagrodę mają Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Robert Lewandowski (Polska, Bayern Monachium) – Polski napastnik strzelił 55 goli w 47 spotkaniach, pomagając Bayernowi Monachium w wygraniu potrójnej korony, czyli mistrzostwa Niemiec, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów. W każdych rozgrywkach Lewandowski był też najskuteczniejszym strzelcem.

Cristiano Ronaldo (Portugalia, Juventus FC) – W wieku 35 lat zawodnik nie wykazuje żadnych oznak spadku swojej formy. Poprowadził Juventus do dziewiątego z rzędu scudetto, notując 31 trafień. Ma już także ponad 100 goli w drużynie narodowej na swoim koncie.

Lionel Messi (Argentyna, FC Barcelona) – Argentyńczyk to sześciokrotny zdobywca nagrody dla najlepszego piłkarza świata. Sezon 2019/2020 zawodnik zakończył jako najskuteczniejszy strzelec La Liga. Jego FC Barcelona zakończyła zmagania ligowe za Realem Madryt, zadowalając się tytułem wicemistrza Hiszpanii.

Najlepsza zawodniczka roku według FIFA

Szansę na nagrodę mają: Lucy Bronze, Pernille Harder i Wendie Renard.

Lucy Bronze (Anglia, Manchester City) – 29-latka jest obrońcą reprezentacji Anglii. Była nominowana do nagrody dla najlepszej piłkarski roku również w minionym roku. Zanim wróciła do Manchesteru City, to wygrała mistrzostwo Francji, Puchar Francji i Ligę Mistrzów z Olympique Lyon.

Pernille Harder (Dania, Chelsea FC) – Reprezentanta Danii strzeliła 38 goli we wszystkich rozgrywkach w zeszłym sezonie, wygrywając również mistrzostwo Niemiec i Puchar Niemiec z VfL Wolfsburg. Po tych sukcesach związała swoją przyszłość z Chelsea FC, do której trafiła za rekordowe 250 tysięcy funtów.

Wendie Renard (Francja, Olympique Lyon) – Francuska zawodniczka byłą kapitanem Olympique Lyon, z którym wywalczyła 14 z rzędu tytuł mistrza Francji. Ponadto wygrała po raz siódmy Ligę Mistrzów z tą ekipą.

Najlepszy trener roku męskich drużyn według FIFA

Szansę na nagrodę mają: Juergen Klopp, Marcelo Bielsa i Hans-Dieter Flick.

Jurgen Klopp (Liverpool FC) – Niemiecki trener ma szansę na nagrodę po raz drugi z rzędu. Tym razem został nominowany, na co w dużym stopniu miało wpływ wywalczenie przez jego zespół mistrzostwa Anglii. Tym samym The Reds przerwali 30-letnią niemoc, kończąc rozgrywki Premier League w sezonie 2019/2020 z 18-punktową przewagą nad drugim Manchesterem City.

Marcelo Bielsa (Leeds United) – Argentyńczyk sprawił, że po 16 latach nieobecności Leeds United wróciło do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. W tym sezonie piłkarze Pawi również dzięki Mateuszowi Klichowi niejednokrotnie sprawiali niespodzianki.

Hans-Dieter Flick (Bayern Monachium) – Hans-Dieter Flick objął stery nad Bayernem Monachium w listopadzie minionego roku. Pierwotnie miał być tymczasowym następcą Niko Kovaca. Ostatecznie jednak przekonał do siebie sterników klubu z Bawarii. W trakcie całego sezonu monachijski team przegrał pod jego dowództwem tylko dwa spotkania.

Najlepszy trener roku kobiecych drużyn według FIFA

Szansę na nagrodę mają: Sarina Wiegman, Emma Hayes i Jean-Luc Vasseur.

Sarina Wiegman (reprezentacja Holandia) – 51-latka w przyszłym roku przejmie obowiązki Phila Neville’a na stanowisku selekcjonera kobiecej reprezentacji Anglii. Ostatnio poprowadziła Holandię w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2022, notując 100 procent zwycięstw.

Emma Hayes (Chelsea FC) – Pod dowództwem 44-latki londyńska Chelsea wygrała tytuł mistrzowski i Puchar Ligi w sezonie 2019/2020. Ponadto Emma Hayes poprowadziła stołeczną ekipą do zwycięstwa nad Manchesterem City w starciu o Tarczę Wspólnoty na początku tego sezonu.

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon) – Wygrał tę nagrodę w zeszłym roku. W tym został nominowany ponownie, na co wpływ miało to, że znów poprowadził swój zespół do potrojonej korony, czyli triumfu w lidze francuskiej, Pucharze Francji i Lidze Mistrzów.

Najlepsza bramkarka roku według FIFA

Szansę na nagrodę mają: Christiane Endler, Alyssa Naeher i Sarah Bouhaddi.

Christiane Endler (Chile, Paris Saint-Germain) – Reprezentantka Chile była nominowana także w poprzednim roku. W ostatnim sezonie była częścią drużyny Paris Saint-Germain, które musiało uznać wyższość Olympique Lyon finale Pucharu Francji.

Alyssa Naeher (Stany Zjednoczone, Chicago Red Stars) – 32-latka była wicemistrzem National Women’s Soccer League z Chicago Red Star.

Sarah Bouhaddi (Francja, Olympique Lyon) – Reprezentantka Francji po raz kolejny może pochwalić się potrójną koroną wywalczoną z OL. Jednocześnie 34-latka wygrała mistrzostwo Francji, Puchar Francji oraz Ligę Mistrzów.

Najlepszy bramkarz roku według FIFA

Szansę na nagrodę mają: Alisson, Manuel Neuer i Jan Oblak.

Alisson (Brazylia, Liverpool FC) – Reprezentant Brazylii zachował 13 czystych kont w 29 meczach Liverpoolu FC. Alisson wygrał z The Reds mistrzostwo Anglii.

Manuel Neuer (Niemcy, Bayern Monachium) – Niemiecki bramkarz zachował 27 czystych kont we wszystkich rozgrywkach, licząc mecze reprezentacyjne i w klubie. Jako kapitan Bayernu Monachium poprowadził zespół do końcowego triumfu w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i w Lidze Mistrzów. przyczynił się też do wywalczenia przez reprezentację Niemiec przepustki do gry na Euro 2020.

Jan Oblak (Słowenia, Atletico Madryt) – Reprezentant Słowenii rozegrał 38 meczów i zachował 17 czystych kont, a Atletico Madryt zajęło trzecie miejsce w La Liga, awansując też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.