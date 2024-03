Sześć sekund i gol! Niebywała sytuacja w meczu Austrii [WIDEO]

IMAGO / GEPA pictures Na zdjęciu: Christoph Baumgartner

Austria strzeliła rekordowo szybkiego gola

Jego autorem był Baumgartner

Austria może być rywalem Polski na Euro 2024

Błyskawiczny gol reprezentacji Austrii

Czegoś takiego dawno nie oglądano. Zdarza się, że bramki padają w pierwszej minucie meczu. Tylko od święta widzi się jednak, by do siatki trafiono w ciągu zaledwie paru sekund. Christoph Baumgartner, który na co dzień występuje w barwach niemieckiego RB Lipsk, strzelił najszybszego gola w historii swojej reprezentacji.

Ten ofensywny pomocnik zaczynał grę ze środka boiska i od razu popędził pod pole karne rywali. Christoph Baumgartner wykorzystał ospałe zachowanie rywali i oddał – w zasadzie nieatakowany – strzał zza pola karnego. Okazał się on na tyle mocny i celny, że bramkarz gospodarzy nie zdążył z interwencją.

6 SEKUND! 🤯🤯🤯



Austria może być rywalem Polski na Euro 2024. Jeśli Biało-czerwoni wygrają barażowy mecz z Walią, w grupie spotkają się oprócz tego z Holendrami i Francuzami.