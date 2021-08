Superpuchar Europy. Chelsea – Villarreal: oficjalne składy na mecz

W środowy wieczór na Windsor Park odbędzie się mecz Chelsea – Villarreal. Stawką pojedynku rozgrywanego w Izraelu będzie Superpuchar Europy. Trenerzy obu drużyn podali już składy na ten pojedynek.

Starcie o Superpuchar Europy rozpocznie się już dzisiaj (11 sierpnia) o 21:00

W tym roku o trofeum to zagrają zawodnicy Chelsea i Villarrealu

Poznaliśmy oficjalne składy obu ekip na to starcie

Chelsea – Villarreal: składy na mecz

Środowy mecz o Superpuchar Europy to szansa na zdobycie pierwszego trofeum w sezonie 2021/2022. Do tego pojedynku przystąpią aktualny triumfator Ligi Mistrzów (Chelsea) oraz Ligi Europy (Villarreal). Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta widzą angielską ekipę. W futbolu wszystko jest jednak możliwe i nie należy skreślać hiszpańskiego zespołu.

Fani Chelsea z pewnością liczyli na to, że przeciwko Villarrealowi zagra Romelu Lukaku. Belg jest bardzo blisko powrotu do The Blues. Transfer ten nie został jednak jeszcze ogłoszony i Thomas Tuchel musiał korzystać z piłkarzy, których ma w kadrze. Niemiecki szkoleniowiec nie wystawił do gry kilku podstawowych piłkarzy. Wciąż nie są oni w pełni sił po Euro 2020 i Copa America. Wobec tego szansę na pokazanie swoich umiejętności otrzymał między innymi 22-letni Trevoh Chalobah.

Your Chelsea team news for tonight! 🔵 pic.twitter.com/OBJRoBWZsF — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021

Unai Emery miał do dyspozycji większość zawodników. W związku z tym o tym kto zagra przeciwko Chelsea, decydowała forma i pomysł taktyczny hiszpańskiego trenera. W podstawowej jedenastce znaleźli się między innymi: Sergio Asenjo, Raul Albiol, czy Gerard Moreno.

¡Estos son los XI futbolistas ‘groguets’ que saltarán al Windsor Park para enfrentarse ante el @ChelseaFC en la #SuperCup ⚽🏆!#VivamosElMomento pic.twitter.com/EFtp932VGT — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 11, 2021

Chelsea: Mendy – Hudson-Odoi, Zouma, Chalobah, Rudiger, Alonso – Kante, Kovacić – Ziyech, Havertz, Werner

Villarreal: Asenjo – Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza – Trigueros, Capoue, Moreno – Pino, Dia, Gerard Moreno

