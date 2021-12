Salah: mistrzostwo jest naszym głównym celem na ten sezon

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah w rozmowie z oficjalną stroną internetową Liverpoolu przyznał, że jego głównym celem na bieżący sezon jest zdobycie mistrzostwa w rozgrywkach Premier League. Egipcjanin jest ostatnio w świetnej formie, co na pewno przybliżą ekipę The Reds do osiągnięcia celu postawionego przez Salaha.

Salah wypowiedział się na temat celów Liverpoolu na ten sezon

Egipcjanin wierzy w siłę kolektywu The Reds

Mo Salah celuje w zwycięstwo w rozgrywkach Premier League

Salah zdradził swoje cele na bieżący sezon

Egipcjanin w środowym meczu z Evertonem dwukrotnie kierował piłkę do siatki rywali, kontynuując swoją świetną strzelecką formę.

– Mój cel na ten sezon jest jasny – chcę sięgnąć z Liverpoolem po Premier League i Ligę Mistrzów. To nasz główny cel w bieżących rozgrywkach i liczę, że uda nam się go zrealizować. Jeśli będziemy cały czas grali w stylu, do jakiego przyzwyczailiśmy kibiców, nie widzę problemu z osiągnięciem tego celu – podkreślił Salah.

– Myślę, że teraz jesteśmy bardzo zgraną drużyną. W poprzednim sezonie mieliśmy kilka kontuzji, ale i tak pokazywaliśmy charakter do końca. Liczę, że w tym roku sięgniemy po trofea. Na pewno nas na to stać, mamy bardzo mocny skład i wiem, że stać nas na bardzo wiele. Obiecuję fanom, że będziemy chcieli sprawić im wiele radości – dodał Egipcjanin.

Czytaj także: Salah przerwał ciszę na temat swojej przyszłości na Anfield