PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalskie media ujawniają szokujące wiadomości na temat Cristiano Ronaldo. A Bola informuje, że Portugalczyk chciał wyjechać z Kataru i opuścić reprezentację po tym, jak nie spodobała mu się decyzja selekcjonera Fernando Santosa.

Ronaldo rozpoczął mecz ze Szwajcarią na ławce rezerwowych

Według A Boli Portugalczyk po takiej decyzji selekcjonera chciał wyjechać z Kataru

W ćwierćfinale Portugalia zagra z Maroko

Cristiano Ronaldo był bliski podjęcia szokującej decyzji

Cristiano Ronaldo rozpoczął wszystkie trzy mecze fazy grupowej w pierwszym składzie reprezentacji Portugalii. Wielu ekspertów zdziwił fakt, że były gracz Manchesteru United znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz 3. kolejki z Koreą Południową, gdy wielu piłkarzy podstawowego składu dostało szansę odpoczynku. Ronaldo zagrał fatalnie i został zmieniony po godzinie gry.

Fernando Santos zdecydował się posadzić Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych w spotkaniu 1/8 finału ze Szwajcarią. Portugalczycy rozegrali najlepszy mecz turnieju, wygrali 6:1, a Ronaldo na placu gry pojawił się dopiero w 74. minucie.

Jak podkreślają światowe media był to pierwszy raz od 2008 roku, gdy Ronaldo nie znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji Portugalii podczas wielkiej imprezy. Tymczasem portugalska gazeta A Bola ujawniła nawet, że Portugalczyk chciał nawet opuścić Katar i zrezygnować z dalszych występów na mundialu po tym, jak dowiedział się, że nie znajdzie się w wyjściowej jedenastce na mecz ze Szwajcarią.

Były gwiazdor Arsenalu zmienił zdanie o Ronaldo David Seaman zmienił zdanie na temat plotek łączących Cristiano Ronaldo z transferem do Arsenalu. Były bramkarz Kanonierów nie chce już widzieć Portugalczyka na Emirates Stadium. Ronaldo jest łączony z transferem do Arsenalu Seaman zmienił zdanie na temat Portugalczyka Były gwiazdor Kanonierów nie chce go widzieć na Emirates Satdium Seaman zdecydowanie wypowiedział się na temat Cristiano Czytaj dalej…

Taki scenariusz z pewnością spodobałby się siostrze Ronaldo Katii Aveiro, która w mediach społecznościowych pisała, że za nim tęskni. – Tak bardzo chciałam, żeby wrócił do domu, żeby opuścił drużynę narodową i usiadł obok nas, żeby go przytulić i powiedzieć mu, że wszystko jest w porządku, aby przypomnieć mu, co zdobył i co osiągnął.

Ronaldo nie spełnił jednak życzenia swojej siostry. Niemniej jednak wokół gwiazdy w portugalskiej drużynie wciąż panuje spore zamieszanie. Jak donosi hiszpańska gazeta sportowa Marca, Ronaldo powinien trenować z rezerwami dzień po meczu ze Szwajcarią, ale nie był na to w nastroju. Ronaldo chciał iść na siłownię z zawodnikami podstawowego składu i osiągnął swój cel. Odbył trening regeneracyjny z jedenastoma zawodnikami, którzy zaczęli starcie 1/8 finału.. Wszyscy pozostali trenowali na boisku.

W sobotę Portugalia w ćwierćfinale zagra z Maroko (godz. 16:00). Trener Fernando Santos nie ujawnił jeszcze, czy Ronaldo zagra, czy może znów usiądzie na ławce rezerwowych. Dla Portugalii będzie to pierwszy ćwierćfinał do 2006 roku.

Zobacz również: Angielskie media pełne obaw przed meczem z Francją