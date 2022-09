PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

Mikel Arteta ujawnił, że występ kapitana Arsenalu Martina Odegaarda i bramkarza Aarona Ramsdale’a w niedzielnym hicie Premier League stoi pod znakiem zapytania. Kanonierzy na Old Trafford zmierzą się z Manchesterem United. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

W niedzielę wielki hit Premier League, Manchester United zagra z Arsenalem

Początek meczu o godzinie 17:30

Kanonierzy mogą przystąpić do t ego pojedynku bez kluczowych zawodników

Ramsdale, Odegaard i Zinczenko mogą nie zagrać w hicie z United

Arsenal jest obecnie liderem Premier League jako jedyna drużyna z kompletem pięciu zwycięstw na początku kampanii. Wielu, niedzielny hit z Manchesterem United, postrzega jako pierwszy poważny sprawdzian Kanonierów w tym sezonie. Niestety, dla zespołu z Londynu, prawdopodobnie będą musieli w tym pojedynku radzić sobie bez kilku ważnych zawodników.

Na uraz narzeka również Oleksandr Zinczenko, który z powodu kontuzji kolana nie trenował w tym tygodniu i wydaje się, że jego udział w spotkaniu na Old Trafford jest wykluczony. Na razie jeszcze nic nie jest przesądzone, ale Mikel Arteta ma spore obawy, co do dyspozycji wcześniej wspomnianej trójki zawodników.

– Wszystko wyjaśni się w sobotę. Mam wielką nadzieję, że Odegaard i Ramsdale będą do mojej dyspozycji, jednak nie jest to pewne. Zinczenko nadal nie jest w stanie trenować z resztą grupy – przyznał Arteta. W kadrze Kanonierów na mecz z Manchesterem United zabraknie także Elneny’ego i Parteya.

Tymczasem Czerwone Diabły będą musiały sobie radzić bez Anthony’ego Martiala, który wciąż leczy kontuzję Achillesa. Aaron Wan-Bissaka i Luke Shaw, którzy opuścili mecz z Leicester City z powodu drobnych urazów, mogą również nie wystąpić w niedzielnym pojedynku, jednak ich stan będzie oceniany na bieżąco.

