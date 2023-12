FC Barcelona może mieć spory problem ze sprzedażą Clementa Lengleta w najbliższym czasie. Wszystko zależy od tego, co zdecyduje Aston Villa.

IMAGO / Rafał Oleksiewicz / PA Images Na zdjęciu: Clement Lenglet

Clement Lenglet nie ma przyszłości w FC Barcelonie

Duma Katalonii liczy na sprzedaż piłkarza

Wszystko zależy od decyzji Aston Villi

FC Barcelona liczy na sprzedaż Clementa Lengleta. Co zdecyduje Aston Villa?

FC Barcelona tego lata przeprowadziła spore czystki w kadrze. Jednak nie wszystkich niechcianych piłkarzy udało się pozbyć. Między innymi Clement Lenglet został tylko wypożyczony do Aston Villi.

Francuz w ostatnim czasie zanotował kilka ciekawych występów w Lidze Konferencji, czym zwrócił uwagę innych klubów. Jak informowały media, zainteresowane obrońcą są takie drużyny jak m.in. AC Milan, Napoli i Bayern Monachium.

Transfer mógłby dojść do skutku już zimą, ale to nie będzie łatwym zadaniem dla Blaugrany. Wszystko przez Aston Villę, która będzie miała decydujący głos w sprawie skrócenia wypożyczenia. Wydaje się, że Unai Emery może być na to niechętny, aby zachować szerokość kadry.