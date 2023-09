Jarosław Niezgoda przeszedł udaną operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) prawego kolana. Jednak zanim napastnik wróci na boisko, będzie musiał przejść co najmniej dziewięć miesięcy rehabilitacji.

IMAGO / USA TODAY Network Na zdjęciu: Jarosław Niezgoda

Jarosław Niezgoda w meczu z Houston Dynamo zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie

Kontuzja ta oznacza dla Polaka co najmniej dziewięć miesięcy pauzy w grze

Dla napastnika może to być koniec przygody z Portland Timbers

Prawie rok bez gry

Przygoda Jarosława Niezgody w MLS nie jest usłana różami. 28-latek od momentu przenosin do USA zmaga się z licznymi urazami, co nie pozwala mu dojść do dobrej, stabilnej formy. Niestety w najbliższym czasie nic w tym temacie się nie zmieni, bowiem napastnik doznał bardzo poważnej kontuzji prawego kolana. Polak zerwał więzadło krzyżowe przednie. Teraz klub w komunikacie medycznym poinformował o przerwie byłego gracza Legii.

– Napastnik Jarosław Niezgoda przeszedł udaną operację rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) prawego kolana. Zabieg wykonał dr Richard Edelson w Portland. Niezgoda opuści pozostałą część sezonu, a jego powrót ma nastąpić za około dziewięć miesięcy. Rehabilitację będzie prowadził pod okiem personelu medycyny sportowej Timbers w Providence Park oraz w Providence Sports Care Center – czytamy w komunikacie klubu z MLS.

Umowa piłkarza z Portland Timbers wygasa wraz z końcem tego roku i wszystko wskazuje na to, że m.in. przez liczne urazy i słabą skuteczność nie zostanie ona przedłużona.

