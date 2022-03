Na zdjęciu: Futbolog

– Powiedziałbym, że jesteśmy trochę zmartwieni, ponieważ przeciwko Czechom zagraliśmy poniżej własnych standardów. Wielu zawodników jest poza formą. Jest kilka kontuzji – mówi szwedzki dziennikarz Lennart Sandahl, z którym rozmowę publikujemy w najnowszym odcinku “Futbologa”. Przy okazji zadzwoniliśmy także do Bartosza Bereszyńskiego, by spytać się, czy faktycznie jest szykowany do gry na lewej stronie boiska.

Polska ma swoje powody do zmarwień, ale nie inaczej jest w Szwecji

W najnowszym odcinku “Futbologa” opowie o nich Lennart Sandahl, szwedzki dziennikarz

Początem spotkania Polska – Szwecja we wtorek o godz. 20:45

Co Szwedzi mówią o Polsce?

– Prawdę powiedziawszy to nie jest jakiś wielki temat, że Polska jest w finale bez grania w półfinale. Mniej więcej każdy to rozumie, dlaczego. Sytuacja na świecie jest, jaka jest. Ale ludzie są wściekli, że dostaliśmy tylko 250 biletów na mecz i nikt nie wie, jaki jest tego powód. To na pewno będzie pozytywny czynnik dla Polski grać prawie bez szwedzkich kibiców na stadionie. Nasi kibice są dość dobrze znani z tego, jaką mają moc, jeżdżą po całym świecie za swoją drużyną. Więc jest to rzecz, która nie jest dla Szwecji sprzyjająca – mówi dalej Sandahl.

Cały materiał w poniższym klipie.