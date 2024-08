Nie tylko Piotr Stokowiec, ale i Mariusz Pawlak jest kandydatem do zastąpienia Rafała Smalca na stanowisku trenera Polonii Warszawa. Informacje w tej sprawie przekazał Samuel Szczygielski z portalu "Meczyki.pl".

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Smalec

Nie tylko Piotr Stokowiec

Polonia Warszawa tego lata dość mocno się wzmocniła. Zespół ze stolicy dokonał imponujących – jak na warunki Betclic 1. ligi – transferów licząc na to, że nie tylko pewnie się utrzyma w lidze, co wciąż jest podstawowym celem dla Czarnych Koszul, ale i powalczy o coś więcej. Jednak po pierwszych trzech kolejkach sezonu podopieczni Rafała Smalca mają tylko jeden punkt i atmosfera w drużynie robi się coraz bardziej nerwowa.

Już wczoraj Samuel Szczygielski z portalu “Meczyki.pl” informował o tym, że posada trenera Smalca jest zagrożona i wiele wskazuje na to, że wkrótce, jako pierwszy trener na zapleczu Ekstraklasy, zostanie zwolniony. Dziennikarz przekazał, że wśród kandydatów do jego zastąpienia jest Piotr Stokowiec, ale właśnie okazuje się, że nie tylko były szkoleniowiec ŁKS-u Łódź czy Zagłębia Lubin jest przymierzany na to stanowisko.

Jak przekazał Szczygielski, mocnym kandydatem jest także Mariusz Pawlak. Znany m.in. z pracy w Olimpii Grudziądz szkoleniowiec obecnie pozostaje bez klubu po tym, jak rozstał się właśnie z drugoligowcem. To właśnie spośród nich, Pawlaka i Stokowca, Gregoire Nitot wybierze nowego trenera. Być może poprowadzi on zespół już w najbliższym starciu z Górnikiem Łęczna.

Czytaj więcej: Jagiellonia poznała potencjalnego rywala! Rozlosowano 4. rundę el. LM