Niespodzianka w kadrze Anglii na Euro 2024? Mogą wziąć 18-latka

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Mainoo chce jechać na Euro 2024

Zawodnik chce przekonać do siebie selekcjonera

18-latek błyszczy w barwach United

18-latek stał się ważną postacią w zespole Erika ten Haga w Manchesterze United, a jego dobra postawa nie uszła uwadze selekcjonera Garetha Southgate’a, który powołał go po raz pierwszy do dorosłej reprezentacji. W kadrze Synów Albionu panuje ogromna konkurencja, ale Kobbie Mainoo liczy po cichu na to, że uda mu się pojechać na mistrzostwa Europy do Niemiec.

– Początkowo cieszyłem się z powołania do zespołu młodzieżowego i byłem tym także podekscytowany. Ostatecznie okazało się jednak, że przyjadę na dorosłą kadrę. To niesamowite i trudno opisać moją radość – zaznaczył.

Młody gracz będzie miał szansę wykazać się w najbliższych meczach towarzyskich. Anglia zagra w sobotę z Brazylią, a kilka dni później z Belgią.

– Marzyłbym o tym, by znaleźć się w kadrze na Euro i to mój cel na dalszą część tego sezonu. Muszę się jednak skupić na własnej grze i występach dla klubu. Co będzie potem, zobaczymy – dodał.