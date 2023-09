fot. Imago / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Mike Maignan

Mike Maignan to bez wątpienia zawodnika, który udanie zastąpił Gianluigiego Donnarummę w bramce AC Milan

La Gazzetta dello Sport podała, że sternicy Rossonerich chcą przedłużyć kontrakt z Francuzem

Obecna umowa bramkarza wygasa z końcem czerwca 2026 roku

Maignan otwarty na nowy kontrakt z Milanem

AC Milan ma zamiar zatrzymać w swoich szeregach Mike’a Maignana. Jednocześnie klub z San Siro prowadzi już rozmowy z Francuzem w sprawie nowej umowy.

La Gazzetta dello Sport przekazała, że 28-letni golkiper jest przekonany do tego, aby związać swoją przyszłość z klubem z Mediolanu na dłużej, niż tylko do końca czerwca 2026 roku. Do tego czasu obowiązuje aktualna umowa bramkarza z Czerwono-czarnymi.

Według źródła Maignan oczekuje zarobków na poziomie 8-10 milionów euro netto rocznie. Jednocześnie zawodnik mógłby stać się jednym z najlepiej opłacanych graczy w Milanie. Aktualnie najwięcej w ekipie 19-krotnych mistrzów Włoch zarabia Rafael Leao, mogący liczyć na pięć milionów euro netto rocznie. Maignan zarabia z kolei 2,8 miliona euro netto.

