Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea Londyn

Już wkrótce powinniśmy poznać przyszłego właściciela Chelsea Londyn. Według brytyjskich mediów nie zostanie nim Stephen Pagliuca, który według doniesień football.london wypadł z wyścigu o przejęcie klubu. Jego oferta została przebita przez sir Jimma Ratcliffe’a, który dość późno postanowił włączyć się do walki o kupno angielskiego zespołu.

W trakcie najbliższych tygodni powinniśmy poznać nowego właściciela Chelsea

Z wyścigu według mediów odpadł Stephen Pagliuca

Faworytem do przejęcia The Blues jest obecnie sir Jim Ratcliffe

Coraz mniej uczestników wyścigu o przejęcie Chelsea

Dzisiaj informowaliśmy, że do wyścigu o kupno Chelsea Londyn włączył się brytyjski miliarder, sir Jim Ratcliffe. The Times donosi, że brytyjski miliarder złożył opiewającą na ponad cztery miliardy funtów ofertę Raine Group, bankowi handlowemu prowadzącemu proces sprzedaży, w piątek rano. Brytyjczyk ma ambitne plany odnośnie rozwoju drużyny, o których poinformował odpowiedzialne za sprzedaż klubu organy.

Oferta sir Jima Ratcliffe’a przebiła tę wystawioną przez Stephena Pagliucę. Amerykanin został poinformowany, że Raine Group nie zaprezentuje go, jako głównego kandydata do przejęcie Chelsea Londyn.

Konsorcjum na czele z właścicielem Boston Celtics – Pagliucą, Toddem Boehlym i sir Martinem Broughtonem jeszcze do niedawna było postrzegane jako głównym faworyt do kupienia The Blues. Obecnie na prowadzeniu jest Ratcliffe, którego oferta nadeszła dzień po ostrzeżeniu wydanym ze strony Nadine Dorries – sekretarz stanu do spraw cyfryzacji, kultury i sportu. W trakcie podcastu dla BBC Newscast stwierdziła ona, że “Chelsea już teraz żyje na kredyt”.

– Klub ma już niewiele czasu. Okienko otwarte aby możliwość sprzedaży została zrealizowana jest bardzo krótkie. Do przejęcia klubu powinno dojść jak najszybciej – stwierdziła Nadine Dorries.

Zobacz też: Brytyjski miliarder włączył się do gry o przejęcie władzy w Chelsea