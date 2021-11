Weston McKennie to jeden z zawodników Juventusu, bez którego trudno sobie dzisiaj wyobrazić tę ekipę. Amerykanin wyróżnia się przekonującymi występami i ciężką pracą na treningach. CalcioMercato.com sugeruje natomiast, że zawodnik znalazł się na celowniku Tottenhamu Hostpur.

Weston McKennie znalazł się na radarze jednego z klubów z Premier League

Amerykanin znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur

Klub z Londynu podobno myśli o pozyskaniu reprezentanta Stanów Zjednoczonych już zimą

McKennie na radarze The Spurs

Weston McKennie latem mógł zmienić przynależność klubową. Zawodnik nie należał do ulubieńców Federico Cherubiniego, będącego dyrektorem sportowym w klubie z Turynu. Piłkarz był nawet wystawiony na listę transferową, ale nie było chętnych na wyłożenie 25 milionów euro.

McKennie w trakcie swojej przygody w Juve podpadł, łamiąc w trakcie zgrupowania reprezentacji Stanów Zjednoczonych protokół antycovidowy, zapraszając do swojego pokoju hotelowego osobę z zewnątrz. To jednak już za piłkarzem. McKennie wziął się do pracy, stając się w niedługim czasie kluczową postacią w zespole Massimiliano Allegriego.

23-letni piłkarz w tym sezonie wystąpił łącznie w 12 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia. McKennie trafił do Juventusu z Schalke za ponad 20 milionów euro. Już w swoim pierwszym sezonie w ekipie z Turynu wygrał Coppa Italia oraz Superpuchar Włoch. McKennie został też piłkarzem 2020 roku w Stanach Zjednoczonych.

