Manchester United ma na radarze lewego defensora

Manchester United rozważy zimą transfer lewego obrońcy Fulham - donosi "The Sun". Antonee Robinson mógłby zastąpić Luke'a Shawa.

Źródło: The Sun

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Antonee Robinson na celowniku Czerwonych Diabłów

Manchester United zainwestował ponad 200 milionów euro na letnie wzmocnienia. Do zespołu Erika ten Haga dołączyli Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee oraz Noussair Mazraoui. Mimo to menedżer zmaga się z brakami kadrowymi z powodu kontuzji kluczowych graczy.

Czerwone Diabły pozostają bez lewego obrońcy po tym, jak urazów doznali Luke Shaw i Tyrell Malacia. Rozważano możliwość transferu Bena Chilwella z Chelsea w ostatnich dniach letniego okna, ale ostatecznie zrezygnowano z tego ruchu.

Według doniesień “The Sun”, Antonee Robinson jest rozważany jako potencjalny następca Shawa. Reprezentant Stanów Zjednoczonych znajduje się wysoko na liście życzeń klubu z Old Trafford. 27-latek jest wyceniany na około 30 milionów funtów, a Fulham może być otwarte na jego sprzedaż.

Robinson rozpoczął obecny sezon Premier League w imponującym stylu, notując dwie asysty w pierwszych trzech meczach. Obrońca dołączył do Fulham w sierpniu 2020 roku z Wigan Athletic za zaledwie 2 miliony funtów, ale od tego czasu jego wartość znacząco wzrosła. Co istotne, wzbudził on zainteresowanie czołowych klubów europejskich, w tym Manchesteru City, Milanu oraz Interu.