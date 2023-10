Lukas Podolski wróci do Niemiec? “Jestem gotowy na wszystko”

"Powrót do Kolonii? Jestem gotowy na wszystko. Szczególnie że trener Steffen Baumgart wyciska z klubu absolutne maksimum" - powiedział Lukas Podolski w programie "Spielmacher – Der EM Talk".

IMAGO / Pawel Andrachiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski obecnie jest kontuzjowany, przez co nie może pomóc Górnikowi Zabrze

Były reprezentant Niemiec w tym czasie jednak udzielił wywiadu, w którym odniósł się do ewentualnych przenosin do FC Koeln

“Jestem gotowy na wszystko” – mówi

Koniec jednak nie w Zabrzu?

Lukas Podolski zmaga się obecnie z urazem kostki, o czym poinformował na swojej stronie Górnik Zabrze. Byłego reprezentanta Niemiec zabraknie w najbliższych meczach z Rakowem Częstochowa, ŁKS-em i najpewniej także z Zagłębiem Sosnowiec w Fortuna Pucharze Polski. Mistrz Świata z 2014 roku udzielił teraz jednak wywiadu, w którym mówi o swojej dalszej przyszłości.

– Powrót do Kolonii? Jestem gotowy na wszystko. Szczególnie że trener Steffen Baumgart wyciska z klubu absolutne maksimum. Ma charakter, a na dodatek jest związany z miastem i kibicami. To właściwy człowiek na to stanowisko – powiedział Lukas Podolski w programie “Spielmacher – Der EM Talk”.

