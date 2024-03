Legenda Realu odejdzie? Stawia ultimatum

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Lucas Vazquez może odejść z Realu

Zawodnik nie chce być rezerwowym

Real zaoferuje mu nową umowę

Niejasna przyszłość doświadczonego piłkarza

32-letni Lucas Vazquez gra w Realu Madryt od dobrej dekady, będąc ważną postacią pierwszego zespołu. Zawodnik ten liczy się jednak z tym, że w przyszłym sezonie mógłby być jedynie rezerwowym.

Jak donosi dziennikarz Matteo Moretto, Vazquez jest gotowy postawić Realowi ultimatum. Byłby w stanie zostać na Santiago Bernabeu na kolejny sezon, ale tylko w przypadku, gdyby Królewscy dali mu gwarancję regularnej gry.

Obecnie nie jest to takie pewne. Co prawda Vazquez gra w tym sezonie często w pierwszym składzie, ale ma to związek z kontuzjami w zespole. Spekuluje się, że w przyszłym roku mógłby przesiadywać już tylko na ławce.