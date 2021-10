Kluby Serie A odstają od Europy? Niepokojąca statystyka

Inter Mediolan znowu nie znalazł sposobu na Szachtar Donieck w Lidze Mistrzów. AC Milan przegrał dwa spotkania, w których prowadził. Kluby Serie A mają problemy w europejskich pucharach. Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports w swoim artykule dla Seriea.pl wskazują, w czym może tkwić problem.

AC Milan przegrał w dwóch pierwszych kolejkach Ligi Mistrzów z Liverpoolem (2:3) i Atletico Madryt (1:2)

Inter Mediolan w trzecim kolejnym meczu z Szachtarem Donieck ma ten sam problem – nieskuteczność

Stefano Pioli alarmuje, twierdząc, że włoskie kluby potrzebują zmian, tak samo jak cała piłka nożna

Serie A efektowna, ale tylko u siebie

Niedawno Przemysław Langier pisał w swoim cyklu SerieAll na temat szaleństwa w Serie A. Duża liczba bramek, najlepsza średnia w Europie i bardzo ofensywna gra cieszą włoskich kibiców. Wszystko wygląda fajnie do momentu konfrontacji z klubami z innych krajów. Okazuje się, że w europejskich pucharach reprezentanci ligi włoskiej nie są już tak skuteczni.

Liga Mistrzów, przynajmniej na początku fazy grupowej, brutalnie zweryfikowała AC Milan i Inter Mediolan. Obie drużyny pozostają bez zwycięstwa, a ich gra pozostawiała sporo do życzenia, jeśli chodzi o intensywność. Zwrócił na to uwagę trener Rossonerich Stefano Pioli. Powiedział, że jest to problem włoskiej piłki i że to później robi różnicę w Europie. Żeby nie tylko marudzić, od razu zaproponował kilka rozwiązań, jak można podnieść efektywność gry.



