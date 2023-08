Kiedy mecze Raków – Aris? Gdzie zagra Raków w trzeciej rundzie?

Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe z Karabachem Agdam 1-1, co wystarczyło do awansu do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wiemy, kiedy mistrzowie Polski zmierzą się z Arisem Limassol.

fot. Imago/ JAKUB ZIEMIANIN/400mm.pl/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Fran Tudor

Raków Częstochowa pokonał Karabach Agdam w dwumeczu 4-3

Mistrzowie Polski awansowali tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Wiemy, kiedy Medaliki zagrają z Arisem Limassol

Kiedy Raków wróci do walki o Ligę Mistrzów?

Raków Częstochowa w rywalizacji z Karabachem Agdam nie był faworytem. Po domowym zwycięstwie 3-2 mistrzowie Polski udali się do Azerbejdżanu, gdzie w środę doszło do rewanżu. W drugiej połowie Fran Tudor dał prowadzenie, z którego Medaliki nie cieszyły się długo. Udało się natomiast do ostatniego gwizdka utrzymać remis, który zagwarantował im awans do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Raków zna także swojego kolejnego rywala. Będzie nim Aris Limassol, który po szalonym dwumeczu wysoko ograł BATE Borysów.

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek 8 lipca o godzinie 20. Jego gospodarzem będzie Raków Częstochowa. Rewanż odbędzie się 15 lub 16 lipca na Cyprze.

