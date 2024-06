Oficjalnie: Ewa Pajor zagra w hiszpańskim gigancie

Ewa Pajor oficjalnie dołączyła do Barcelony. Reprezentantka Polski związała się z Dumą Katalonii kontraktem do 30 czerwca 2027 roku. W ostatnich latach reprezentowała barwy Wolfsburga.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Ewa Pajor trafiła do Barcelony

FC Barcelona przekazała informacje o przeprowadzce Ewy Pajor. Na mocy zawartego właśnie porozumienia 27-latka będzie występowała w hiszpańskim gigancie do połowy 2027 roku. Polka jest uznawana za jedną z najlepszych napastniczek na świecie. Od 2015 roku błyszczała w barwach VfL Wolfsburg, gdzie zdobywała liczne tytuły i nagrody indywidualne. Jej niesamowite umiejętności strzeleckie i wszechstronność na boisku przyciągnęły uwagę czołowych klubów, ale to Barcelona zdołała przekonać naszą zawodniczkę do przeprowadzki.

W nadchodzących trzech sezonach Pajor będzie miała okazję współpracować z jednymi z najlepszych zawodniczek i trenerów w kobiecym futbolu, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju jej kariery.

Hiszpański klub oczekuje, że reprezentantka Polski wniesie do drużyny swoją nieprzeciętną technikę, szybkość i instynkt strzelecki, pomagając w zdobywaniu kolejnych trofeów.

Transfer Pajor do Dumy Katalonii to nie tylko ogromne wyróżnienie dla samej zawodniczki, ale także ważny moment dla polskiego futbolu kobiecego. Przypomnijmy, że kobiecy zespół Blaugrany po raz dziewiąty w historii sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii.

– To dla mnie duże wyzwanie. Jestem bardzo szczęśliwa i nie mogę się doczekać spotkania z koleżankami z drużyny. Pragnę dać z siebie wszystko, tak, żeby zespół mógł się rozwijać. Chcę przede wszystkim zdobywać trofea z Barceloną. Rozegrałam finały Ligi Mistrzyń, ale żadnego nie wygrałam – powiedziała Pajor w mediach klubowych.

𝑃𝑎𝑗𝑜𝑟 𝑒́𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑒𝑟 💙❤️ pic.twitter.com/bWkOWpJpxc — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) June 17, 2024