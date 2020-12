Eriksen z różnymi planami na przyszłość. Co dalej z Duńczykiem?

Christian Eriksen wygląda na to, że zimą zmieni barwy klubowe. Najnowsze doniesienia mediów wskazują, że Duńczyk znajduje się na liście życzeń trzech klubów.

Christian Eriksen nie jest w planach trenera Interu Mediolan na drugą część sezonu. Antonio Conte co prawda dużo sobie obiecywał po grze zawodnika, ale ten ostatecznie nie spełnia pokładanych w nim nadziei.

Dziennik Tuttosport sugeruje na swoich łamach, że w styczniu reprezentant Danii rozstanie się z ekipą z Lombardii. W kontekście jego przyszłości wariantów jest kilka.

Jedną z opcji, która jest rozważana, ma być sprzedaż piłkarza za co najmniej 30 milionów euro. Innym wariantem jest natomiast wypożyczenie Eriksena do innego klubu. Najbardziej przedstawiciele władz Nerazzurrich chcieliby jednak wykorzystać zawodnika w transakcję wymiany piłkarzy.

Gdzie może trafić zimą Eriksen? Turyński dziennik wymienia takie kluby jak: Bayern Monachium, czy Paris Saint-Germain. W grę wchodzi nawet powrót piłkarza do Londynu, tyle że nie do Tottenhamu Hotspur, ale do Arsenalu FC.

Eriksen quo vadis?

Alternatywy wskazywane przez włoskich dziennikarzy przewidują, że PSG potencjalnie może wykorzystać Leandro Paredesa do wymiany za 28-latka, podczas gdy Bayern Monachium chciałby pozyskać Eriksena w zamian za Corentina Tolisso.

W przypadku przeprowadzki do Kanonierów w grę miałaby wchodzić wymiana za Granita Xhakę. Szwajcar to 85-krotny reprezentant kraju. Jego wartość szacowana jest na 28 milionów euro.

Godne uwagi jest to, że Duńczyk Eriksen w trakcie trwającego sezonu wystąpił w 11 meczach, nie mając na swoim koncie żadnego trafienia, ani nawet asysty. Na placu gry spędził 315 minut. Dodajmy, że kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. W klubie z miasta mody Eriksen może liczyć na zarobki w wysokości 7,5 miliona euro, co dodatkowo może wpłynąć na chęć sprzedaży zawodnik przez Inter.