Davies obserwowany przez czołowy klub Premier League. Wysłano skautów

Liverpool jest zainteresowany pozyskaniem Alphonso Daviesa - podaje Football Insider. Skauci The Reds byli obecni na kilku meczach Bayernu Monachium.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alphonso Davies

Liverpool wysłał skautów na mecze Bayernu Monachium

Liverpool obserwuje Alphonso Daviesa. 24-letniemu lewemu obrońcy kończy się kontrakt z Bayernem Monachium pod koniec tego sezonu. To oznacza, że od stycznia będzie mógł rozpocząć negocjacje z innymi klubami.

Kanadyjczyk ma oczekiwać wysokiej premii za podpisanie kontraktu oraz dużego wynagrodzenia. Początkowo wydawało się, że Liverpool nie będzie w stanie spełnić jego wymagań, jednak obecnie klub jest przekonany, że uda się znaleźć rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony.

Zainteresowanie lewym obrońcą wykazują również inne czołowe europejskie kluby. Głównym faworytem do pozyskania 24-latka jest Real Madryt. Los Blancos już podjęli działania, aby przekonać Daviesa do przeprowadzki do Hiszpanii.

Skauci Liverpoolu byli obecni na kilku meczach Bayernu Monachium, aby ocenić, czy Davies pasowałby do stylu gry drużyny pod wodzą Arne Slota.

Jednak The Reds czeka trudna rywalizacja z wieloma europejskimi gigantami o jego podpis. Manchester United również spróbuje wyprzedzić Real Madryt w walce o Daviesa.

Zespół Rubena Amorima planuje wzmocnić pozycję lewego obrońcy. Luke Shaw oraz Tyrell Malacia zmagają się z częstymi problemami zdrowotnymi.

Podobne wątpliwości pojawiły się w Liverpoolu, gdzie forma Andrewa Robertsona budzi pewne zastrzeżenia. W klubie panuje przekonanie, że wkrótce potrzebny będzie nowy lewy obrońca, tym bardziej że Szkot ma 30 lat.

Liverpool rozważa również takich zawodników jak Milos Kerkez czy Antonee Robinson.

Czytaj dalej: Barcelona straci gwiazdora za darmo? Gigant oferuje mu 15 mln euro premii