Chelsea rozważa zatrudnienie Szewczenki

Andrij Szewczenko to według informacji Le10Sport kandydat do zastąpienia Franka Lamparda na stanowisku opiekuna Chelsea FC. 44-latek aktualnie jest selekcjonerem reprezentacji Ukrainy.

Andrij Szewczenko jest podobno również brany pod uwagę przez sterników The Blues w kontekście ewentualnej roszady na stanowisku menedżera. Chelsea ma za sobą porażkę z Manchesterem City 1:3, co skutkuje tym, że lawina krytyki spadła na głowę aktualnego opiekuna teamu z zachodniego Londynu.

Na dzisiaj gwałtowne ruchy w klubie nie zostały wykonane. Niemniej grono kandydatów do zastąpienia Franka Lamparda rośnie w niezwykłym tempie. Anglik w każdym razie stara się zachować dobrą minę do złej gry. – W tym zawodzie presja jest zawsze, to się nie zmieni. Trudne czasy będą zawsze – mówił ostatnio Frank Lampard.

Zaufany człowiek Abramowicza

O ile były reprezentant Anglii nie czuje się zagrożony utratą pracy, to według informacji Le10Sport rozważany jako następca Lamparda jest Andrij Szewczenki, który wywalczył z reprezentacją Ukrainy awans na Mistrzostwa Europy. Dla Romana Abramowicza był zawsze cenny. W przeszłości bronił barw londyńskiej ekipy. Godne uwagi jest to, że syn Szewczenki gra w Chelsea, więc stołeczny klub wciąż jest bliski sercu Ukraińca.

Londyńska ekipa w siedmiu ostatnich meczach wygrała tylko raz, pozostawiając w pokonanym polu West Ham United. W derbach Londynu piłkarze The Blues wygrali 3:0. Później jednak zaczęła się seria trzech spotkań bez zwycięstwa, w której drużyna ze stolicy poniosła dwie porażki.

Chelsea plasuje się aktualnie na dziewiątej pozycji w tabeli angielskiej ekstraklasy. Londyńczycy legitymują się bilansem 26 punktów na koncie.