fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea nie przeprowadzi rekordowego transferu

Alexander Isak ma za sobą znakomity sezon, zwieńczony zdobyciem 21 bramek w 30 meczach Premier League. Szwedzki snajper potwierdził, że jest zawodnikiem najwyższej klasy, wyrastając na absolutnego lidera ofensywy Newcastle United. Nie może więc dziwić, że jego nazwisko stało się niezwykle gorące w gabinetach najlepszych angielskich klubów. Isakiem poważnie interesuje się Arsenal, a w ostatnim czasie media intensywnie łączyły go z przenosinami do Chelsea.

The Blues rozglądają się za nowym snajperem i mają na radarach wielu kandydatów. W kontekście letniego transferu mówiło się chociażby o Victorze Osimhenie czy Benjaminie Sesko. Najgorętszym tematem ostatnich dni był natomiast Isak, za którego trzeba byłoby zapłacić olbrzymie pieniądze. Sprowadzając go do siebie Chelsea miałaby pobić swój rekord transferowy, który wynosi 121 milionów euro. To kwota, jaką w 2023 roku zapłacono za Enzo Fernandeza.

Dziennikarz Matt Law dementuje natomiast ostatnie doniesienia, przekonując, że Chelsea nie wiąże planów ze szwedzkim napastnikiem. Wszystko za sprawą wyceny Newcastle United, która przekracza możliwości londyńczyków. W pełni skupiają się więc na innych opcjach. Celem na lato jest pozyskanie konkurenta dla chimerycznego Nicolasa Jacksona, któremu w sezonie 2023/2024 zdecydowanie brakowało skuteczności i regularności.