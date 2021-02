Dzisiaj o godzinie 20:45 rozegrany zostanie mecz Pucharu Niemiec: Borussia Dortmund – Paderborn. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Borussia Dortmund – Paderborn. Wywiązać się z roli faworyta

Podopieczni Edina Terzicia do swojej wtorkowej potyczki podejdą po zwycięskim spotkaniu nad Augsburgiem (3:1). Borussia jednocześnie wróciła na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej, Panaceum na Die Schwarzgelben znalazły Bayer Leverkusen (1:2) oraz Borussia M’Gladbach (2:4), a z Mainz miał miejsce remis 1:1.

Tymczasem ekipa z zaplecza Bundesligi ma już na liście pokonanych Union Berlin. W poprzedniej rundzie DFB Pokal ekipa Steffena Baumgarta wygrała ze stołeczną drużyną 3:2. Niemniej kilka dni temu w lidze Paderborn był zmuszony uznać wyższość HSV, przegrywając 1:3.

W czterech ostatnich potyczkach między obiema drużynami trzykrotnie górą byli dortmundczycy, a jedno starcie zakończyło się remisem. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w spotkaniu o stawkę 31 maja minionego roku. Borussia wygrała wówczas 6:1. Koniec końców Paderborn spadł z ligi. Zatem można spodziewać się tego, że Czarno-niebiescy będą chcieli się zrewanżować.

Więcej o meczu Borussia Dortmund – Paderborn w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Borussia Dortmund – Paderborn: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na Signal Iduna Park będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Pucharu Niemiec: Borussia Dortmund – Paderborn transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eurosportu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Borussia Dortmund – Paderborn, transmisja online

Transmisja wtorkowego meczu Pucharu Niemiec będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Borussia Dortmund – Paderborn: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi Eurosport Player, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów na platformie Player.pl.