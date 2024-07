Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Noussair Mazraoui

Bayern Monachium pozbędzie się Noussaira Mazraouiego?

Gruntowna przebudowa czeka Bayern Monachium w letnim okienku transferowym. „Bawarczycy” po rozczarowującym sezonie chcą wzmocnić drużynę przed zbliżającym się sezonem. Już wiemy, że do zespołu prowadzonego przez Vincenta Kompany’ego trafił m.in. Hiroki Ito. Sprowadzenie Japończyka nie kończy udziału „Die Roten” na rynku. Klub bowiem planuje też transfery wychodzące.

Jednym z piłkarzy, który może opuścić szeregi Bayernu Monachium jest Noussair Mazraoui. Reprezentant Maroka nie znajduje się w planach szkoleniowca na przyszły sezon. Dziennikarze „Sky” poinformowali również, że nawet „Bawarczycy” postanowili wycenić prawego defensora. Klub będzie oczekiwał za niego ofert sięgających 30 milionów euro.

Noussair Mazraoui przeniósł się do Bayenru Monachium z Ajaxu Amsterdam latem 2022 roku. Niemcy wraz z przyjściem Marokańczyka wiązali spore nadzieje. Finalnie transfer 26-latka okazał się niewypałem. Plusem dla „Bawarczyków” było to, że defensor przeniósł się do zespołu na zasadzie wolnego transferu, po tym jak wygasł jego kontrakt z holenderskim zespołem.

Reprezentant Maroka w barwach Bayernu Monachium rozegrał łącznie do tej pory 55 spotkań. 26-latkowi nawet raz udało wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Schalke Gelsenkirchen.

