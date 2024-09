AS Roma – Venezia FC: transmisja TV i stream online (29.09.2024)

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Ivan Jurić

AS Roma – Venezia FC: gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych spotkań Serie A będzie rywalizacja AS Romy z Venezią. Faworyt tego starcia jest chyba jeden i jest nim zespół gospodarzy, który po przejęciu sterów przez Ivana Juricia zanotował jedno zwycięstwo w jednym meczu ligi włoskiej. Tak więc bilans jest bardzo dobry, ale czy zostanie podtrzymany w kolejnym starciu? Sprawdź: AS Roma – Venezia FC: typy, kursy, zapowiedź.

AS Roma – Venezia FC: transmisja TV

Mecz AS Roma – Venezia FC: będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Eleven Sports 2.

AS Roma – Venezia FC: stream online

W internecie starcie AS Roma – Venezia FC transmitowane będzie na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

Żeby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy spełnić dwa proste kroki. Poniżej wyjaśniamy jak odblokować dostęp do meczu.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji meczu AS Roma – Venezia FC zostanie odblokowany

AS Roma – Venezia FC: kto wygra?

AS Roma – Venezia FC: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS.

Kiedy odbędzie się mecz AS Roma – Venezia FC? Mecz odbędzie się w niedzielę 29 września 2024 roku o godzinie 15:00. Gdzie obejrzeć mecz AS Roma – Venezia FC? Mecz będzie można obejrzeć w Eleven Sports 2, elevensports.pl i w usłudze STS TV.

