Polonia Bytom walczy o awans do Betclic 1. Ligi, zaś GKS Jastrzębie uwikłany jest w walkę o utrzymanie. Kto w niedzielę zrobi krok do przodu w drodze po realizację celu? Faworytem będą gospodarze.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Arak

Polonia Bytom w drodze do Betclic 1. Ligi

Drużyna z Bytomia rundę jesienną Betclic 2. Ligi zakończyła na 3. miejscu. Na obecnym etapie sezonu Polonia liczy się w grze o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Aspirację do gry na wyższym poziomie potwierdzili na starcie rundy wiosennej, nie przegrywając żadnego z dwóch pierwszych meczów. Najpierw odnieśli zwycięstwo u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a później na wyjeździe zremisowali z Rekordem Bielsko-Biała (0:0). Przewaga nad siódmym zespołem w lidze jest tak duża, że trudno wyobrazić sobie, aby Polonia nie wywalczyła na koniec sezonu minimum baraży o awans do Betclic 1. Ligi.

Dobry start GKS-u, w Jastrzębiu chcą podtrzymać dobrą formę

Odmienne cele od Polonii Bytom ma z pewnością GKS Jastrzębie. Goście w porównaniu do swoich rywali walczą o utrzymanie w lidze. W tym zadaniu z pewnością pomógł dobry start po wznowieniu rozgrywek. GKS w dwóch meczach zgarnął komplet punktów, wygrywając z drugą drużyną w lidze Pogonią Grodzisk Mazowiecki aż (3:0). Przed tygodniem przed własną publicznością zremisowali bezbramkowo z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Aktualnie zajmują 14. miejsce z taką samą liczbą punktów co Olimpia Grudziądz w strefie spadkowej.

Mecze drużyny Polonia Bytom Rekord Bielsko-Biała 0 Polonia Bytom 0 Polonia Bytom 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Mecze drużyny GKS Jastrzębie GKS Jastrzębie 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 0 GKS Jastrzębie 3

6 goli, rzut karny i czerwona kartka. Świetny mecz w Jastrzębiu-Zdroju

Na początku sezonu w ramach 5. kolejki Betclic 2. Ligi GKS Jastrzębie podejmował Polonię Bytom na własnym stadionie. Kibice, którzy zdecydowali się wybrać na ten mecz, mogli oglądać świetne widowisko. Emocji nie brakowało, a sędzia miał pełne ręce roboty. Dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Lucja Zieliński. Kamil Wojtrya zdobył bramkę z rzutu karnego, a łącznie padło aż 6 goli. Komplet punktów zabrała ze sobą Polonia Bytom, wygrywając (4:2).

Zwycięstwo powinno być formalnością dla Polonii Bytom

Nie ulega wątpliwości, że Polonia Bytom powinna bez problemów zgarnąć komplet punktów. Odzwierciedlają to kursy oferowane przez bukmachera Betclic na ten mecz. Zwycięstwo gospodarzy oszacowano ze współczynnikiem 1.36, zaś wygraną GKS-u Jastrzębie można dodać do kuponu z kursem aż 7.40.