Wieczysta kontra Podbeskidzie

Pierwszym sobotnim meczem Betclic 2. ligi będzie rywalizacja w Krakowie, gdzie miejscowa Wieczysta podejmie zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała. Bez cienie wątpliwości można stwierdzić, że to gospodarze są zdecydowanym faworytem tego meczu i to oni powinni to spotkanie wygrać. Górale są bowiem w kryzysie, i choć wygrali ostatni mecz z Wisłą Puławy to i tak ich gra oraz ogólna dyspozycja nie jest na takim poziomie, na jakim wszyscy spodziewali się oglądać zespół Krzysztofa Bredego.

Ten mecz jest jednak bardzo ważny przede wszystkim dla Sławomira Peszki. Jego posada po dwóch porażkach w ostatnich trzech meczach wisi bowiem na włosku. Już po ostatniej kolejce i meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki sporo mówiło się, że Wojciech Kwiecień może dokonać zmiany na stanowisku trenera. Finalnie jednak były reprezentant Polski otrzymał szansę poprawy wyników.

Ostatnie mecze Wieczystej i Podbeskidzia

Tak, jak już wspomniałem wyżej. Wieczysta Kraków przegrała w ostatniej kolejce z zespołem Pogoni Grodzisk Mazowiecki w absolutnym hicie tego sezonu. Wcześniej z kolei nie bez problemów piłkarze spod Wawelu pokonali ligowego outsidera, a więc zespół Olimpii Elbląg 3:2, choć w tym meczu pachniało sensacją. Bilans ostatnich spotkań domyka jeszcze porażka z Hutnikiem Kraków oraz zwycięstwo nad KKS-em Kalisz, a także ŁKS-em Łódź II.

Jeśli chodzi z kolei o zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała, to Górale pokonali przed własną publicznością zespół Wisły Puławy 2:1. Wcześniej jednak w fatalnym stylu przegrali pod Jasną Górą ze Skrą Częstochowa. Domowym zwycięstwem zakończyła się rywalizacja ze Świtem Skolwin oraz remis padł w meczu z GKS-em Jastrzębie. W pierwszym meczu w 2025 roku lepsza od Podbeskidzia okazała się Polonia Bytom.

Mecze drużyny Wieczysta Kraków Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 Wieczysta Kraków 1 Wieczysta Kraków 3 Olimpia Elbląg 2 Hutnik Kraków 1 Wieczysta Kraków 0 Wieczysta Kraków 2 KKS 1925 Kalisz 0 ŁKS Łódź II 0 Wieczysta Kraków 2 Mecze drużyny Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Wisła Puławy 1 Radunia Stężyca 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Skra Częstochowa 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 Świt Szczecin 1 GKS Jastrzębie 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0

Historia meczów Podbeskidzia i Wieczystej

Do tej pory zespoły te spotkały się ze sobą tylko raz i miało to miejsce oczywiście w pierwszym meczu tego sezonu, gdy lepsza od drużyny Wieczystej okazałą się drużyna Podbeskidzia. Górale wygrali wówczas przed własną publicznością dość sensacyjnie 1:0.

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmachera Betclic zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Wieczystej Kraków. Kurs na zwycięstwo piłkarzy gospodarzy wynosi mniej więcej 1.35. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.60. Na trzy punkty gości spod Klimczoka zagrać można nawet za 6.75.

Wieczysta Kraków Podbeskidzie Bielsko-Biała 1.35 4.60 6.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2025 19:36 .

Who will win ? Wieczysta Kraków W W W P W P ? 72.2 % Remis 15.5 % Podbeskidzie Bielsko-Biała P P R W P W ? 12.3 %

